TOP 14 - Pau, Steyn, Hunt, Lyon - UBB, mots... nos Tops et Flops de la 15e journée

Les Tops

Le sang-froid de Morne Steyn

Le Stade français peut tirer un grand coup de chapeau à Morne Steyn. L'ouvreur sud-africain a fait parler sa classe en passant la pénalité de la gagne face à Brive après la sirène. Gonzalo Quesada lui a fait confiance en le maintenant pendant 80 minutes sur le terrain alors que Jules Plisson rongeait son frein sur le banc de touche. "Il n'a pas 66 sélections avec les Sud-Af' pour rien" , lançait après le match Hugo Bonneval. Il a prouvé qu'il était un joueur de classe car la pénalité à plus de 40 mètres, qui plus est sur un terrain lourd, était loin d'être simple.

Morne Steyn (Stade français) - 31 décembre 2016AFP

La mêlée de Pau

Depuis le début de la saison, la mêlée de Pau est pointée du doigt. Certains la qualifient même de plus faible du championnat. Il faut bien l'avouer, elle a souvent souffert lors des premières journées comme face à Montpellier où elle a volé en éclats en concédant 9 pénalités. Mais du temps a passé... Et le travail de Carl Hayman paye enfin. Cela fait plusieurs journées que la mêlée béarnaise tient mieux la route. Et elle l'a démontré samedi face à... Montpellier. Marquant même sur un magnifique effort à 5 mètres de l'en-but héraultais, conclu par Coughlan. En fin de match, le retour sur le terrain d'Hamadache a été bénéfique avec le gain d'une pénalité, privant ainsi le MHR d'une ultime munition. Le pack palois a retrouvé de l'allure.

La joie des avants de Pau - 31 décembre 2016Icon Sport

La Rochelle

C'était le tube de la phase aller du championnat. Mais La Rochelle ne compte pas s'arrêter là. La formation maritime l'a démontré en débutant d'excellente manière l'année 2017 en passant pas moins de 40 points à une équipe grenobloise joueuse mais qui commet "trop de fautes de Cadets" , pour reprendre les propos de Lucas Dupont. 4 essais, le bonus offensif et la première place ex aequo avec Clermont, tous les feux sont au vert pour La Rochelle. Il reste encore 11 journées mais voir cette équipe en phases finales semble de plus en plus probable...

Levani Botia (La Rochelle) face à Grenoble - 1 janvier 2017AFP

Les Flops

Hunt (Grenoble) et Immelman (Montpellier)

Ils sont plusieurs à avoir vécu un enfer lors de cette 15e journée. S'il faut sortir deux noms, on citera Nigel Hunt et Henri Immelman. Le centre de Grenoble a coûté cher à son équipe avec un plaquage à l'épaule bien malvenu qui a valu une double peine : carton jaune et essai de pénalité. Pas dans son assiette, il s'est aussi totalement raté sur une passe volleyée qui ne s'imposait pas et un deux-contre-un totalement vendangé (53e). L'arrière de Montpellier, lui, s'est troué sur l'essai du palois Votu en glissant au pire moment. Il a par la suite multiplié les mauvais choix et fait preuve d'une incroyable fébrilité. Peut-être à mettre sur le compte de la jeunesse (21 ans)...

Nigel Hunt (Grenoble) face à La Rochelle - 1 janvier 2017AFP

Le pauvre spectacle de Lyon - UBB

La LNR a misé très gros avec le Boxing Day. Hymne officiel, sortie des joueurs avec un blazer, deux affiches de gala avec Toulouse - Clermont et Toulon - Racing 92... De quoi faire saliver, c'est clair. Mais avouons-le : cette 15e journée a démarré avec une rencontre ô combien soporifique entre Lyon et Bordeaux-Bègles. Un match verrouillé à double tour où les erreurs se sont enchaînées de part et d'autre... Comme mise en bouche, on espérait un peu mieux.

Carl Fearns (Lyon) face à Bordeaux-Bègles - 30 décembre 2016AFP

Les mots de Grenoble et Bayonne

"De l'amour propre, de l'orgueil, de la fierté, on manque de toutes ces choses-là" ; "On a sans doute grillé notre joker pour le maintien, maintenant il faut se raccrocher à la passion" ; On a les deux pieds en Pro D2 ; "On est passés pour des cons" ... Certes, le maintien semble déjà compromis pour Bayonne et Grenoble, distancés et qui comptent au moins 10 points de retard sur Lyon, premier non relégable. Mais tenir de tels propos et entendre autant de résignation alors qu'il reste 11 journées, c'est vraiment dommageable. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il ne faudrait pas qu'en plus, Basques et Isérois laissent filer des matches en fin de saison et "faussent" ainsi le championnat...