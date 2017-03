Top 14 - Patrice Collazo (La Rochelle) : "Toulouse, un non-évènement"

"Mais ça nous donne le droit de rien, si ce n’est de continuer et de monter dans le TGV pour aller au Racing, le champion de France en titre. Le titre et le bouclier (de Brennus, ndlr), c’est eux qui l’ont. Ça prouve bien que ce sont des étapes dans une saison, mais ce n’est pas un événement sinon on s’arrête et on vit dessus. Ce serait une énorme erreur" .