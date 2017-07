TOP 14 - Oyonnax : Un stage de cohésion d’une semaine à Val d’Isère

Au sujet de ce stage, le directeur sportif Adrien Buononato nous confie que "l’idée est de déplacer l’Oyomen Factory pendant une semaine à Val d’Isère pour se retrouver entre joueurs et staff, tout en gardant nos conditions de travail. Dans la dynamique de groupe, il y a l’idée de fixer des objectifs communs à l’équipe, nos règles de vie et les interactions. C’est aussi la possibilité d’avoir des infrastructures de très haut niveau et de compacter nos journées pour faire beaucoup d’entrainements en une semaine. On va passer de 6 séances de rugby à 10 voire 12. On a donné beaucoup de vacances aux joueurs, après une saison de Pro D2 longue et éprouvante, pour qu’il y ait une vraie coupure. Derrière, on a une préparation un peu plus courte. Les préparateurs physiques n’ont que trois semaines mais il faut que les joueurs soient prêts. Le but sera de se concentrer sur notre projet."

Le stage débutera le 23 juillet pour se terminer le 29 juillet, puis deux matches amicaux sont ensuite programmés le 3 aout à 19h30 face à Grenoble au stade Charles-Mathon et le 12 aout à 18h30 face au Stade français à Nyon en Suisse.