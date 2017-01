Top 14 - Nos Tops et Flops de la 17e journée avec James, relégables, Toulouse, Nonu...

Les Tops

La révolte des relégables

Grenoble et Bayonne ne sont pas morts. Et ils l’ont prouvé ce week-end. On a surtout retrouvé le FCG joueur et qui fait enfin preuve d’efficacité dans le jeu. Mené 6-15 après une entame de match délicate, le club isérois a lâché les chevaux dans le sillage d’un Rory Grice monstrueux (3 franchissements, 9 défenseurs battus) pour passer un cinglant 38-0. Une véritable démonstration de force qui permet à Grenoble de rester en vie et de croire encore au maintien. Tout comme Bayonne, toujours lanterne rouge mais qui a retrouvé ses esprits en dominant Brive (33-23). L’Aviron ne faussera pas le championnat, c’est une certitude.

Xavier Mignot - FC GrenobleAFP

Brock James (La Rochelle)

Entré en jeu à la demi-heure face à Toulon, Brock James a rappelé à tous que c’était encore un ouvreur de très haut niveau. Moins joueur que Zack Holmes, il n'en reste pas moins un magnifique stratège, notamment dans le jeu au pied d'occupation. Il a régalé dans ce secteur, faisant reculer bon nombre de fois le RCT. Et puis, il s'est montré décisif sur le second essai de Rattez avec une sautée inspirée et en convertissant la pénalité de la gagne après la sirène. Du grand Brock James.

Brock James (La Rochelle) face à Toulon - 28 janvier 2017Icon Sport

La première réussie à Gerland

Le Lou a quitté le Matmut Stadium par un succès face à l'UBB ; il a débuté son bail à Gerland par une victoire. Et quelle victoire ! Le promu rhodanien s'est offert avec la manière le scalp du Racing 92, soit le champion de France en titre. Grâce aux doublés de Fearns et Arnold, sans oublier une prestation majuscule de son pack en mêlée fermée, Lyon a même pris le bonus offensif. Ce n'est pas tous les jours que le club francilien subit de la sorte (37-25). Pour Lyon, c'est une sacrée opération pour le maintien.

Frédéric Michalak (Lyon)Icon Sport

Antoine Dupont (Castres)

On ne cesse de le répéter mais cet Antoine Dupont a un sacré talent. Et le demi de mêlée de Castres l'a encore démontré samedi à Pierre-Antoine. Il ne fallait pas arriver en retard au match pour assister à sa première fulgurance puisqu'il a marqué après moins d'une minute de jeu avec un sprint de 50m après une pénalité rapidement jouée à la main. Avant la pause, il fut à l'origine de l'essai de Smith en ayant semé la zizanie dans la défense de Castres. Il est impressionnant de par sa faculté à éliminer les défenseurs adverses. Le tout à seulement 20 ans...

Antoine Dupont (Castres) face à Montpellier - 28 janvier 2017Icon Sport

Les Flops

Toulouse

Quel copie désastreuse rendue par Toulouse samedi face à Pau. Monopoliser le ballon, c'est bien. Mais marquer, c'est mieux. Et à ce sujet, les Palois ont donné une sacrée leçon aux Toulousains, finalement brouillons à souhait. Certes, il manquait une ribambelle d'internationaux mais cela ne peut expliquer la faillite individuelle de certains éléments. La charnière Marques-Flood a encore une fois déçu, Médard est impliqué sur les deux essais encaissés et a perdu 4 ballons, Fritz a craqué en défense (3 plaquages ratés sur 8). Kunatani, lui, est une véritable énigme, son placement défensif posant vraiment des questions. Avec cinq déplacements lors des neuf derniers matches, Toulouse va être obligé d'aller de se rattraper à l'extérieur s'il veut décrocher sa place dans le wagon des qualifiables.

Toby Flood (Toulouse) face à Pau - 28 janvier 2017Icon Sport

Ma'a Nonu (Toulon)

Quand Ma'a Nonu passe au travers d'un match, il ne fait pas semblant. Le premier acte du Néo-Zélandais face à La Rochelle samedi fut proche de la catastrophe. En défense, c'était les journées portes ouvertes avec trois gros ratés, notamment face à un Botia qui l'a largement dominé. En attaque, il n'a été que rarement performant et inspiré, perdant notamment trois ballons. Certes, il a eu un léger mieux après la pause mais clairement, le RCT attend bien autre chose de sa star all black.