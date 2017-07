Top 14 - Mourad Boudjellal va lancer une "fondation RCT"

"Les statuts vont être déposés. Le but sera d'inculquer les valeurs du rugby dans des zones en difficultés. Des valeurs indispensables comme la valeur du maillot, que l'on peut assimiler à la nation, du collectif et de l'ambition avec l'envie de gagner et la compétitivité. C'est important pour lutter contre des charlatans qui vendent d'autres "valeurs". Dans le climat actuel, le rugby a une vraie carte à jouer auprès des jeunes. Il y a aura des événement ponctuels, je rêve d'organiser un Top 14 des cités. Le rugby doit assumer son rôle pour inculquer aux jeunes des valeurs indispensables. On a une histoire à leur raconter et un avenir à leur proposer. J'en ai parlé à la ligue et ça a eu un écho positif", a expliqué le président du RCT.