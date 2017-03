TOP 14 - Mourad Boudjellal (Toulon) veut "être champion avec 23 Français sur la feuille de match"

Avec les arrivées de Fabien Galthié et Fabrice Landreau sur le banc toulonnais la saison prochaine, associés à Marc Dal Maso, Toulon affiche clairement son changement de politique. Un renouveau que le président du RCT a confirmé au micro de RMC, "C’est le signe d’un changement de politique, avec un entraîneur français, on va franciser l’équipe. On a un devoir vis-à-vis de l’équipe de France" , a assuré Mourad Boudjellal.

L'heure est donc au changement sur la rade, et le crédit qui était fait aux stars étrangères va désormais s'estomper au profit de joueurs de l'hexagone, "On sait que les choses vont changer, autant s’y adapter le plus tôt possible" , a confirmé Boudjellal qui ambitionne déjà d'être champion de France, "avec 23 Français sur la feuille de match."