Top 14 - Mourad Boudjellal (RCT): "James O'Connor ne va pas échapper à une mise à pied"

Boudjellal a poursuivi : "C'est difficile à défendre. On va en parler avec lui. On a un gamin de 26 ans, je ne suis pas là pour le détruire ni le favoriser. C'est une histoire compliquée". S'il attend d'écouter son joueur, Mourad Boudjellal ne cache pas son désarroi. "On a un match important contre Brive et j'ai un joueur qui à 3h du matin est en boite avec je ne sais pas combien de grammes d'alcool dans le sang et qui en plus consomme de la cocaine".

"Peu importe ma décision, je vais tenir compte de ne pas abîmer le gamin. On va gérer cette année, on en est pas à le prolonger. Je ne veux pas l'accabler", a-t-il nuancé cependant. Plus généralement, Mourad Boudjellal craint que cette affaire ne dénote une dérive du rugby actuel. "Ce n'est que mon sentiment. Mais j'ai l'impression que dans certains clubs et auprès de beaucoup de joueurs, la coke, s'est un peu invitée dans le milieu festif. On a eu l'étape alcool, là on est à une autre étape. On ne peut pas favoriser ça. Il faut que ça s'arrête. Je veux savoir si c'est un cas isolé ou s'il y a d'autres joueurs qui aiment bien "faire la fête" comme cela".