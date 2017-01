TOP 14 - Montpellier - UBB (31-26) - Le MHR a eu besoin de toute sa force pour bien démarrer 2017

Comme à Lyon la semaine passée, c’est après la sirène que Bordeaux-Bègles est allé arracher son bonus défensif à l’Altrad Stadium (31-26). Une preuve qu’il aura fallu batailler dans ce duel engagé entre deux formations qui se sont rendues coup pour coup. Montpellier sort gagnant et fait concéder à son adversaire une quatrième défaite consécutive en championnat mais le MHR s’est montré plus tranchant. Plus opportun aussi pour se nourrir des nombreuses fautes de l’UBB qui pourra donc regretter son indiscipline dans les moments clés du match.

Joe Tomane (Montpellier) face à Bordeaux-Bègles - 6 janvier 2017AFP

L’ultime pénalité de Simon Hickey (80e+2) apparaît comme une petite récompense pour des Girondins qui ont bien failli laisser passer leur chance à deux reprises. Quelques instants plus tôt en choisissant la pénaltouche alors que la tentative s’imposait, et en ne choisissant pas un drop réclamé par tout le banc, l’ouvreur néo-zélandais ne l’a pas senti bien que positionné à 25 mètres face aux poteaux (72e). Les Bordelo-Béglais avaient pourtant vécu un second acte difficile avec deux cartons contre Hickey (49e) et Madaule (62e)

En infériorité numérique, le MHR et l’UBB plus toniques

Justement, c’est lorsque les deux équipes se sont retrouvées à un de moins que les débats se sont avérés plus passionnants dans cette soirée glaciale. Chacune a su marquer un essai à 14 contre 15. Loin d’être une orgie de jeu, ce match au score flatteur a débouché sur 5 essais. Les Bordelais se sont montrés rapides avec Dubié (3e), contraint à sortir sur un protocole commotion (24e), et malins sur l’action permettant à Serin de scorer (64e). Remplaçant, le demi de mêlée a su hisser son niveau en demi-teinte ces dernières semaines.

Nadolo en puissance (30e), Martin en persévérance (42e), Tomane en force (78’) et Steyn à 100% (5 sur 5) sont quant à eux les finisseurs d’un succès des Montpelliérains qui s’est construit à l’usure. Le MHR a longtemps manqué de réalisme malgré 80% de possession et 60% d’occupation à la pause pour un score de parité (10-10). On pourra regretter une petite baisse d’intensité au retour des vestiaires, en raison de quelques soucis en mêlée fermée mais l’UBB a rendu la pareille d’une jolie manière.