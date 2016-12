TOP 14 - Montpellier - Toulon (33-29) - Montpellier a sorti sa bonne vieille recette pour s'imposer

C’est au bout du suspense que Toulon est venu arracher un bonus défensif à l’Altrad Stadium au terme d’un match où les Toulonnais ont pourtant semblé très proches du point de rupture. Marcel Van der Merwe est allé terminer en force une longue séquence après la sirène (82e) et c’est le jeune Anthony Belleau qui a offert un point qui pourrait s’avérer important en fin de saison grâce à sa transformation (33-29). Montpellier avait fait les choses proprement pendant presque tout le match avant de lâcher du lest. Duel intense !

31-14. C’était le score à la 54e minute au moment où Shalva Mamukashvili terminait dans l’en-but pour la deuxième fois. Le MHR avait de nouveau déroulé sa "spéciale", à savoir le ballon porté. Le Géorgien avait fait mouche de la sorte en première période (37e) et l’on se disait que plus rien ne pourrait arriver aux Cistes. D’autant plus que François Steyn se montrait plus que solide au pied - dans tous les sens du terme - avec un précieux 100% (7 sur 7). Mais les Héraultais se sont surement inconsciemment reposés sur leurs lauriers.

Fulgence Ouedraogo (Montpellier) face à Toulon - 23 décembre 2016Icon Sport

Un Toulon fébrile mais un RCT tout près

De ce match que l’on promettait engagé, intense et qui a tenu toutes ses promesses, on retiendra le rythme imposé par les deux équipes. Si le jeu au pied a d’abord été l’unique solution pour mettre la pression, le défi physique a longtemps été la clé. Il a fallu attendre la demi-heure pour assister à la première mêlée, grâce aux intentions. L’essai en première main de Joffrey Michel en fut l’illustration. Il faisait suite à un changement d’aile et arrivait dans la continuité d’une touche (22e). Oui, le MHR est capable de développer du jeu.

Le RCT, lui, a beaucoup trop souffert en touche et n’a pas su se montrer réaliste. À l’image du raté d’Ayumu Goromaru (46e), dont la fébrilité faisait parfois de la peine et qui contrastait avec l’essai en mouvement de Liam Gill (74e), les Varois ont pêché dans la finition. Leur entame de seconde période fut pourtant intéressante avec une séquence défensive de plus de 12 minutes imposée à des Héraultais qui ont répondu par une leçon de pragmatisme. Le MHR a démontré une certaine sérénité et une palette plus large qu’on ne le pensait.