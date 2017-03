TOP 14 - Montpellier s'impose avec le bonus offensif à Clermont (19-28) en clôture de la 20e journée

Montpellier frappe à coup sûr son plus gros coup de la saison. Les Héraultais ont fait chuter Clermont à Marcel-Michelin et se sont même payés le luxe de prendre le bonus offensif (19-28). Puissants, solides et inspirés, les hommes de Jake White ont marqué quatre essais par Tomane (13e), Nagusa (15e) B. du Plessis (40e) et Fall (61e), contre un seul côté clermontois, de Strettle (54e). Contrés et sans solution, les Auvergnats prennent une bonne claque et voient désormais leurs adversaires du jour revenir à trois points.

Un match à oublier pour Abendanon

L’encadrement héraultais a particulièrement bien préparé cette rencontre durant la semaine. Il le fallait pour contrarier à ce point la machine clermontoise, toujours redoutable malgré la saignée du Tournoi des 6 Nations. Habituellement intraitable chez elle, l’ASM a été étouffée, privée du ballon, et est restée en vie en grande partie grâce au pied et au leadership de Morgan Parra.

Morgan Parra (Clermont) - 12 mars 2017AFP

Sans ses internationaux français, Chouly mis à part, elle n’a pas pu compter sur le soutien de ses cadres, au premier rang duquel Nick Abendanon. L’Anglais n’était pas dans son assiette et cela s’est vu. Sur le premier essai montpelliérain, il cafouille un ballon haut dans son en-but et délivre une passe décisive à Tomane (13e). L’arrière clermontois est également impliqué sur le dernier essai de Fall (61e), en concédant un turn-over, une nouvelle fois sur un ballon aérien. Cela faisait beaucoup pour cette équipe clermontoise qui n’avait pas de marge ce dimanche.

Fall au top

La détresse d’Abendanon dans cette partie est à mettre en perspective avec la très belle copie rendue par son homologue montpelliérain Benjamin Fall. Si la victoire est collective, celle-ci porte quand même un peu la marque de l’ancien Racingmen. Il a d’abord éteint un feu en début de match en coupant les extérieurs, tampon en supplément sur Grosso, cassant ainsi une occasion brûlante pour Clermont (9e). Il est surtout impliqué sur deux essais, le premier où il a poussé Abendanon à la faute (13e) et le quatrième, où il est à la réception en bout de ligne d’une longue passe de White (61e).

Autre joueur à avoir tiré son épingle du jeu côté montpelliérain, François Steyn, très bon pour son retour à l’ouverture et auteur du drop qui éteint définitivement les espoirs des Clermontois (75e). Ces derniers avaient l’occasion d’assommer la course à la qualification directe pour les demi-finales. La voilà totalement relancée.