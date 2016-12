Top 14 - Montpellier : Recevoir Toulon, un sacré cadeau pour le MHR avant les fêtes

Imaginez, le Schtroumpf farceur frappe à votre porte. Dans ses bras, évidemment, un gros paquet cadeau jaune, un joli ruban rouge sur lequel vous vous empressez de tirer pour découvrir la surprise qui vous attend. Et boum, la sempiternelle explosion, vous êtes encore une fois tombé dans le piège. Voilà à peu près, à quoi ressemble la perspective de recevoir le RC Toulon juste avant le week-end de Noël, et très exactement ce que ne veulent pas vivre les joueurs du MHR.

"On vient de perdre un match et mentalement, ce serait vraiment très dur d'en perdre un second. On va jouer chez nous, on avait perdu là-bas à l'aller (défaite 28-6, ndlr), cette rencontre vendredi sera donc très importante pour nous" , résume Konstantin Mikautadze.

François Steyn (Montpellier) à la lutte avec Charles Ollivon (Toulon)Icon Sport

Pas de marge de manoeuvre

Force est d'admettre que la situation est parfaitement synthétisée, le MHR n'a pas le temps de s'attarder sur la digestion de la déconvenue européenne. Ni de profiter du supposé confort que lui offre sa deuxième place. Parce qu'une défaite contre les Varois rebattrait les cartes, et pourrait même totalement chambouler le début de hiérarchie du haut de tableau de ce Top14, où seul Clermont dispose pour l'instant d'un matelas de point lui permettant de voir venir.

Le MHR n'a qu'un point d'avance sur Toulon et La Rochelle (qui jouera à Bayonne), trois sur Castres (déplacement chez le Racing) et Bordeaux-Bègles (réception de Pau) et quatre sur Toulouse (déplacement à Grenoble). En cas de défaite, il n'est donc pas invraisemblable de penser qu'en plus de Toulon, le Stade rochelais, l'UBB et Toulouse pourraient passer devant Montpellier.

Konstantine Mikautadze (Montpellier)Icon Sport

La même intensité qu'en Champions Cup

L'heure n'est toutefois pas au branle-bas de combat dans les couloirs du complexe Yves-du-Manoir, où il s'agit surtout de récupérer physiquement de la dernière rencontre disputée dimanche. "Habituellement, je suis en vacances à cette période de l'année" , s'amuse Nemani Nadolo. "Mais ce qui est plus difficile, c'est qu'avec le dernier match dimanche, nous n'avons que cinq jours pour récupérer, et au final seulement quatre journées d'entrainement. Les Toulonnais sont dans le même cas, donc à nous d'être prêts" , poursuit-il.

La programmation de cette 14e journée, qui a longtemps fait débat, tombe effectivement assez mal... Notamment pour le MHR, qui devra se passer de ses piliers géorgiens Nariashvili (en vacances) et Kubriashvili (requalifié le 2 janvier), de Paul Willemse (requalifié le 26 décembre), Benjamin Fall (blessé) et peut-être de Jesse Mogg, absent de l'entrainement ce mercredi.

Jesse Mogg (Montpellier)Icon Sport

Contrer l'impact physique des Varois

Avec deux piliers et un deuxième ligne indisponibles, en plus des éléments déjà blessés, Montpellier voit donc son pack amputé de plusieurs éléments. Pas une bonne nouvelle au moment de recevoir une équipe qui peut faire des dégâts dans le jeu frontal, où excellent habituellement les Cistes. Un problème qu'il faudra éventuellement contourner.