TOP 14 - Montpellier : Nemadi Nadolo et Jesse Mogg de retour pour la venue du Racing

Nadolo souffrait d'une déchirure au pubis et Mogg observait une semaine de repos après avoir subi un KO. François Steyn, touché à une cheville lors de la victoire à Clermont sera toutefois opérationnel ce samedi. Wiaan Liebenberg (poignet) et Marvin O'Connor (genou) sont toujours convalescents. Davit Kubriashvili (mollet), devrait être sur pied pour la réception de Grenoble le 8 avril prochain, Vincent Martin (ischio) sera quant à lui de retour dans deux semaines. Enfin Jannie Du Plessis (ischio), sera au repos encore deux semaines et l'ouvreur Demetri Catrakilis (cheville) reste encore incertain.