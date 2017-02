TOP 14 - Montpellier bat Toulouse en clôture de la 18e journée (27-18)

Montpellier n’a pas dit son dernier mot pour aller chercher La Rochelle ou Clermont et se qualifier directement pour les demi-finales. Revenu bredouille de Castres (38-25) lors de la dernière journée, le MHR a retrouvé le chemin de la victoire à domicile (28-17). Pas spectaculaires mais pragmatiques et puissants, les Héraultais ont construit tranquillement leur succès, inscrivant un essai en première période par Paul Willemse (27e) et deux ensuite, par Timosi Nagusa (43e) et Adam Reilhac (64e). Troisième, Montpellier reprend sa chasse au duo de tête tandis que Toulouse, malgré deux essais de Census Johnston (47e) et Alexis Palisson (70e), rentre bredouille et voit le wagon des phases finales avancer sans lui.

Sortis provisoirement du podium, les Cistes avaient doublement besoin de gagner, pour à la fois ne pas perdre de vue La Rochelle et Clermont, et aussi mettre hors-jeu un potentiel concurrent lors des phases finales. Ils ont donc fait dans le solide, le direct, l’épreuve de force. Bref, du Montpellier dans le texte. Leur stratégie - tirer le maximum de leur impitoyable supériorité physique - a fonctionné. Leur premier essai (27e), sur un ballon porté, en est la froide illustration.

15 points pour du Plessis, tout juste arrivé

Au-delà du défi dans l’axe, Montpellier a également pu compter sur d’autres atouts, comme la précision au pied de Willie du Plessis, auteur de quinze points pour sa première sous ses nouvelles couleurs, ou bien sur la science du jeu d’occupation de son arrière Jessie Mogg. Quand il ne trouvait pas de jolies touches, l’Australien a régulièrement mis Maxime Médard sous pression. Emmené par son leader de touche Antoine Battut, l’alignement héraultais a également soulagé le MHR lorsqu’il a dû faire le dos rond au cœur de la seconde période.

Antoine Battut félicite Yvan Reilhac (Montpellier) après son essai contre Toulouse - 19 février 2017AFP

Un moment de la partie où Toulouse a eu le mérite de ne pas s’effondrer mentalement, malgré l’interception fatale de Nagusa sur Doussain amenant le deuxième essai montpelliérain (43e). Mais à l’inverse des hommes de Jake White, les Toulousains n’ont pas su se montrer assez tueurs, notamment durant dix minutes de supériorité numérique où ils n’ont pas marqué le moindre point. La punition est venue dès le retour de Benjamin Fall de son carton jaune, avec le premier essai en Top 14 du jeune et prometteur Yvan Reilhac (64e). La dernière banderille pour une défaite en forme de claque pour les partenaires de Toby Flood. Une nouvelle, alors que se profile un match de tous les dangers contre La Rochelle.