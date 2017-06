Top 14 - Matt Giteau (Toulon) : "Je pense ne jamais avoir pris autant de plaisir qu'en France"

"Ça fait tout drôle de se dire que je ne porterai plus le maillot de Toulon" . Cette phrase est signée de Matt Giteau, désormais ex-demi d'ouverture et centre des Varois, dans les colonnes du Midi Olympique ce lundi. Après 6 saisons passées sous les couleurs des Rouge et Noir, il vit ses deux dernières semaines en France, lui qui a notamment réussi à décrocher le doublé Champions Cup / Top 14 en 2014, son meilleur souvenir. "C'était tellement fort" .

Matt Giteau verse de la bière dans la H Cup - 1 juin 2014Rugbyrama

Son aventure sur le sol hexagonal, il dit ne pas la regretter "une seule seconde" . "Ça a dépassé tout ce que j'aurais pu espérer. Imaginez donc : j'ai gagné le Top 14 et trois Coupes d'Europe. J'étais venu dans l'espoir de gagner des titres mais je ne m'attendais pas à en remporter autant. [...] Toulon m'a offert les plus beaux moments de ma carrière et de ma vie, même" .

"Vous avez un gros avantage en France : vos stades sont remplis"

Le Wallaby (34 ans) aux 103 sélections en profite également défendre le championnat français : "Je pense ne jamais avoir pris autant de plaisir qu'en France [...] Le rugby qui est pratiqué en Top 14 ressemble plus à ce qui se voit au niveau international, dans la stratégie et au niveau de la pression du résultat. Ici, on prend les trois points au pied alors qu'en Australie, tu cherches surtout à marquer des essais et à être spectaculaire. C'est sympa mais ça n'a pas la même saveur. Et puis, vous avez un gros avantage en France : vos stades sont remplis" .

Bryan Habana, Ma'a Nonu et Matt Giteau - 26 juillet 2016Icon Sport