TOP 14 - Mais du coup, que joue Brive ?

Jouer tous les coups à fond

Entre le Tournoi des 6 Nations et la Coupe d’Europe, le championnat reprend ses droits sur ce mois de mars. Un mois souvent décisif à tous les étages pour l’entraineur en chef du CAB : "C’est un championnat extrêmement ouvert dans lequel personne n’est à l’abri de quoique ce soit. On voit des favoris en difficulté, des équipes qu’on attendait dans la lutte pour le maintien et qui jouent le Top 6, donc c’est un championnat vraiment attrayant, dans lequel on veut avoir aussi notre rôle à jouer."

Pour cela, le club corrézien aura trois réceptions pour un seul déplacement, et jouera clairement une partie de ses ambitions en ce début de printemps : "Il y a de la bagarre à tous les étages et le mois de mars s’annonce vraiment copieux pour nous avec les réceptions de Toulon, Toulouse et Montpellier et un déplacement à La Rochelle. Il est donc important pour nous de prendre ces rencontres une à une et de nous concentrer sur le prochain match de Toulon."

Nicolas Godignon (Brive)Icon Sport

Un bloc particulièrement compliqué

C’est donc un menu copieux qui attend Brive pour ce mois de mars et qui fixera les ambitions du club limousin. Une occasion aussi pour Nicolas Godignon de compter sur un effectif élargi en début de saison, mais qui a souffert des blessures : "On a besoin de toutes les forces vives de l’effectif pour être performant sur cette fin de saison. Sur le plan collectif comme individuel, tout le monde a une carte à jouer, entre nos blessés qui souhaitent retrouver du temps de jeu, ou d’autres joueurs qui auront à cœur de se montrer sur cette fin de saison pour préparer leur avenir" .

De plus, la différence entre une septième et une douzième place au classement final aura une incidence en terme financier. Un élément que le coach briviste n’oublie pas de prendre en compte : "Il existe des sommes d’argent en fonction de son classement en fin de saison, donc c’est important pour toutes les équipes de finir le mieux classé possible et encore plus pour un club comme le nôtre."

Petrus Hauman - CA BriveIcon Sport

L’excitation des phases finales... au moins en Europe

A l’aube de sa dernière saison, le capitaine Arnaud Méla évoquait son envie de disputer des phases finales avec son club. Ce sera le cas au mois d’avril avec un quart de finale de Challenge Cup à disputer à Bath. Un évènement qui va rythmer la fin de saison en Corrèze, mais qui n’envahit pas encore l’esprit du coach : "Le quart de finale de Challenge Cup à Bath est aussi un horizon passionnant pour cette fin de saison. Mais pour nous, avril est encore loin et on ne peut pas se focaliser aussi tôt sur cet évènement. La priorité, c’est le match suivant et rien d’autre."

Nicolas Godignon sait qu’il faut continuer d’engranger des points en championnat pour se présenter sereinement en Angleterre début avril : "C’est un mois de mars que l’on attendait depuis la présentation du calendrier et qui sera particulièrement important. On sait que ce sera compliqué, mais il n’y a plus de petites équipes dans ce championnat et rien n’est jamais gagné d’avance. C’est aussi pour cela que je souhaite me concentrer sur le prochain match et rien d’autre, afin d’être pleinement concentré sur un objectif à la fois."

Arnaud Mela - BriveAFP

Parce que Toulon

Et ce prochain match aura donc lieu ce samedi à 20h45 face à l’ogre toulonnais. Vaincus au match aller sur la pelouse de Mayol (21-25), les Provençaux auront à cœur de ramener des points de leur voyage en Corrèze : "C’est une équipe qui sera bien évidemment revancharde après le match aller perdu à domicile. Mais ils n’ont pas besoin de ce sentiment pour être bons. C’est une équipe capable de réaliser des grands matches et qui répond toujours aux grands rendez-vous. Le match de Brive est toujours ciblé par les Toulonnais, c’est simplement encore un peu plus vrai cette année avec notre victoire au match aller."

Pour battre le triple champion d’Europe, Nicolas Godignon et son staff pourront s’appuyer sur une dernière sortie plutôt convaincante face au Racing : "On a montré des choses intéressantes face au Racing, mais on a aussi pris conscience de certains manques sur ce match. Nous n’avons pas su être assez consistant pour pouvoir ramener des points de Colombes. On a pointé nos erreurs et on a travaillé dans cet axe afin de maintenir les esprits en éveil pour cette fin de saison."

Le joie des joueurs de Brive, vainqueurs à Toulon - 3 septembre 2016Icon Sport