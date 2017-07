Top 14 – Lyon : Vers un rapprochement avec les Sharks

"Je les remercie pour leur accueil car ils ont été exceptionnels. Ils m’ont ouvert les portes et c’est rare qu’une province le fasse sans ne rien cacher. En plus, je leur ai pris un joueur… (le 2e ligne Etienne Oosthuizen, ndlr) Ils vont venir, je l’espère, en février. On va créer des échanges. Cela m’a beaucoup aidé car c’est une province qui nous ressemble. Ils ont un grand stade et tout un ensemble du club qui vit à côté, comme nous à Gerland. Je voulais voir l’organisation qu’ils avaient sur la formation ou le jeu, et c’était très intéressant" .