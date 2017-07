Top 14 - Ludovic Radosavljevic (Castres) : "J'ai connu des déceptions dans ma carrière"

Comment se sont passées votre arrivée et votre reprise au Castres olympique ?

Ludovic RADOSAVLJEVIC : On est reparti au travail. Après des chemins différents, on se retrouve au Castres olympique. Je suis très heureux d'être dans ce groupe et j'attends l'arrivée des premiers matches avec impatience.

Êtes-vous surpris par ce que vous avez découvert à Castres ?

L.R : Castres est un club ambitieux qui dispute les phases finales chaque année. J'arrive dans ce club avec l'ambition d'apporter ma pierre à l'édifice. Je veux aider le groupe au maximum.

Et peut-être trouver un peu plus de temps de jeu également...

L.R : Oui, j'aimerais en avoir un peu plus que par le passé. Cela passe obligatoirement par du travail. On sera aussi plusieurs à mon poste. Il y a de la concurrence. La vérité sera avant tout celle du terrain.

Quel a été le discours de Christophe Urios pour vous faire venir ?

L.R : Je suis un joueur qui était un peu en manque de temps de jeu. Christophe Urios aime bien relancer les joueurs. C'est un peu sa marque de fabrique. Je suis là pour cela. Je veux gagner du temps de jeu et prouver que j'ai ma place dans ce groupe.

Pensez-vous être un joueur revanchard ?

L.R : Je pense être un joueur revanchard. J'ai connu des déceptions dans ma carrière. J'ai perdu beaucoup de finales avec soi-disant la malédiction clermontoise. Je suis ici pour avoir plus de temps de jeu et prouver que je suis un joueur qui mérite sa place.

Ludovic Radosavljevic a savoué le titre de champion de France avec ClermontIcon Sport

Le choix de quitter Clermont a-t-il été facile pour vous ?

L.R : C'est comme ça. C'est le rugby d'aujourd'hui qui veut cela. J'ai vécu de très belles choses à Clermont. L'histoire s'est terminée de la plus belle des manières et à présent, d'autres défis sont devant moi.

Selon-vous, quels sont les objectifs du CO pour cette saison ?

L.R : Comme tout le monde, j'imagine que c'est de gagner quelque chose mais je préfère ne pas trop m'avancer sur cela puisque nous n'en avons pas discutés entre nous. Je pense que le but principal est de se qualifier pour les phases finales et de recevoir un quart de finale à domicile. Mais les saisons sont tellement longues qu'on aura largement le temps d'en discuter à nouveau.