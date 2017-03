TOP 14 - Linda Boudjellal : "Je ne suis pas la Pénélope du rugby"

"Je ne suis pas la Pénélope du rugby !" Le moins que l’on puisse dire, c’est que Linda Boudjellal a le même sens de la formule que son mari, Mourad. A ses côtés depuis toujours, elle a naturellement fait partie de l’aventure des Editions "Soleil" et du RCT. Notre aventure s’est faite à deux. Toujours. Je ne suis ni l’assistante ni la collaboratrice de Mourad, je suis son épouse […] Je travaille au club, je suis administratrice de la SASP, donc investie dans le rugby mais cela reste quand même le monde de Mourad, précise-t-elle dans le dernier numéro de Midi Olympique Magazine.

"11 ans plus tard, nous sommes toujours là..."

Depuis 2006, les Boudjellal sont à la tête du RCT. Le palmarès construit durant onze ans parle de lui-même puisque les Varois ont remporté 3 Coupes d’Europe consécutives ainsi qu’un Bouclier de Brennus. Pourtant, l’histoire, elle, a failli être toute autre, comme elle le dévoile : "Je ne voulais pas y aller. Je l’ai même menacé de divorcer (rires). Mourad m’a alors "promis" qu’il ne viendrait dans le rugby que temporairement. Juste le temps de remettre le RCT sur les rails. Onze ans plus tard, nous sommes toujours là…" .

Linda Boudjellal - juin 2016Icon Sport

Au sein du club, Linda Boudjellal s’occupe "au quotidien de tout le secteur du merchandising du RCT" . Actionnaire au même titre que son mari, l’ancienne élève officier dans l’armée algérienne a donc son mot à dire sur les orientations données au club au muguet : "Mourad et moi prenons ensemble toutes les grandes décisions. Même à propos du futur entraîneur de la saison prochaine, il me consulte. Et si je dis non, c’est non ! (rires)"

" Mourad est un hyper-actif qui ne décroche quasiment jamais "

Sur l’épisode de la vente du RCT, son éclairage vaut là aussi le détour : "Je n’y ai jamais cru ! Pourtant, cela fait plusieurs années que je souhaite que l’on se désengage du rugby. L’investissement financier devient de plus en plus important. Les sommes en jeu font parfois peur !" Par contre, ne lui parlez pas de machisme dans l’ovalie : "J’ai l’impression qu’être une femme me facilite la chose. On dit du rugby que c’est un sport de machos mais je ne le ressens pas vraiment" .

Désormais, "le rugby rythme notre vie" , confie Linda Boudjellal. "Je connais très bien les autoroutes de la France et croyez-moi, quand le RCT a perdu, faire la route avec Mourad, cela peut s’avérer très long (rires)" . Et de conclure : "Mourad est un hyper-actif qui ne décroche quasiment jamais" .

Retrouvez l'entretien en intégralité dans le dernier numéro de Midi Olympique Magazine.