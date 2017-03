Top 14 - Les Tops et Flops de la 22e journée avec La Rochelle, Serin, Bayonne, Clermont

Les Tops

La qualification de La Rochelle

Le meilleur résultat rochelais en championnat de France, c'est un quart de finale. Et c'était un autre temps : 1969 ! Ce week-end, le club maritime a officiellement décroché sa place pour les phases finales du championnat. A Pau, la bande du duo Collazo-Garbajosa a encore étonné et s'est logiquement imposée à Pau (13-23). Signant au passage une 9e victoire de rang et un 10e match consécutif sans défaite. Clairement, c'est fort. Et avec 19 points d'avance sur Montpellier, troisième au classement, La Rochelle a un vrai boulevard devant elle pour se hisser directement en demie. Ce qui serait historique.

La joie des joueurs rochelais après leur succès à Pau - 26 mars 2017Icon Sport

David Mélé (Grenoble)

Il n'était même pas prévu sur la feuille de match pour la réception de Castres samedi. David Mélé devait même être le porteur du tee pour les buteurs isérois. En l'espace de deux heures de temps (forfait de Bosch, blessure à l'échauffement de Wisniewski), il a endossé le costume de titulaire à l'ouverture de l'équipe grenobloise. Au final ? Ce fut lui l'homme du match. Auteur des 21 points de sa formation, Mélé a notamment claqué 3 drops dont celui de la victoire à deux minutes du coup de sifflet final. Sacré destin. Sa performance symbolise parfaitement l'âme du FCG qui est quasiment condamné mais ne lâchera rien jusqu'à l'ultime moment.

David Mélé (Grenoble) - 25 mars 2017Icon Sport

L'entrée de Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles)

Pendant une heure, Bordeaux-Bègles s'est montré bien décevant. Et absent d'un rendez-vous capital contre Toulouse, le perdant pouvant quasiment faire une croix pour une qualification en phases finales. Et puis, Baptiste Serin a fait son entrée sur la pelouse du Matmut Atlantique, remplaçant un Madigan de nouveau totalement hors-sujet (3 pénalités ratées, sorti sous les sifflets du public). Le demi de mêlée international, placé pour l'occasion à l'ouverture, n'a pas traversé le terrain à chacune de ses prises de balle mais il a amené du dynamisme et du réalisme. Le temps de passer 3 pénalités (en 10 minutes) et ainsi faire basculer un match bien mal embarqué pour les Girondins (20-11).

Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles) - 25 mars 2017AFP

Les Flops

Bayonne

Après sa victoire contre l'UBB la semaine dernière, on avait pensé que l'Aviron allait faire preuve d'orgueil jusqu'à la fin de la saison. Selon les dires de Vincent Etcheto, Bayonne envisageait même de contrarier Lyon. Bon, ne le cachons pas : cela a tourné à une boucherie. A peine 20 secondes de jeu et Facundo Isa plongeait dans l'en-but basque. Le premier des 7 essais rhodaniens. Jamais Bayonne n'a existé dans ce match (52-7). Alors oui, l'Aviron est peut-être un cran en dessous de ses adversaires mais prendre une nouvelle déculottée, ça fait tache. Surtout que ce n'est pas la première. Sur ses 5 derniers déplacements, Bayonne a encaissé... 57 points en moyenne. Bref, le maintien, c'est fini. Les Basques ont un pied et 4 orteils en Pro D2.

Guillaume Rouet (Bayonne) face à Lyon - 25 mars 2017AFP

La première période de Clermont

Prendre un bonus défensif au Racing 92 (enfin, le match était délocalisé à Villeneuve d'Ascq), c'est déjà une performance plutôt correcte. Mais dans les rangs auvergnats, c'était la frustration qui dominait. La raison ? Un premier acte totalement raté et qui a coûté au final très cher aux hommes de Franck Azéma. Avec 20 points de débours (20-0), c'était quasiment mission impossible pour revenir. Et pourtant... L'ASM n'échoua qu'à 3 longueurs (27-24), et ce après avoir eu plusieurs balles de match et avoir évolué 20 minutes à 14 après le rouge de Stanley. Clermont peut s'en mordre les doigts de ce premier acte raté. Car dans le même temps, La Rochelle s'est envolée et la deuxième place de l'ASM est toujours menacée par Montpellier

Chris Masoe (Racing 92) face à Clermont - 25 mars 2017Icon Sport

Les mêlées de Stade français - Toulon

Heureusement, le spectacle était dans les tribunes de Jean-Bouin où la grande majorité des spectateurs s'était vêtue de rose. Car sur le terrain, ce Stade français - Toulon s'est avoué bien tristounet. La raison ? Une cascade de mêlées et la plupart du temps à refaire. Plus de 16 minutes à disputer des mêlées, 11 pénalités sifflées, 4 cartons jaunes distribués... N'en jetez pas plus, il y avait de quoi s'endormir sur son canapé en ce dimanche soir.