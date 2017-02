Top 14 - Les Tops et Flops de la 18e journée avec Lapandry, UBB, Doussain...

Les Tops

Le geste de Penaud...

Quel match de Damian Penaud ! Et surtout, quel respect pour son compère et aîné Aurélien Rougerie ! Alors que le jeune centre pouvait pointer le premier essai des siens après une magnifique percée plein champ, il a décidé de l'offrir à Rougerie, 3e meilleur marqueur de l'histoire du Top 14. Cette réalisation permet même à l'Auvergnat de se rapprocher à 5 longueurs du record. Et si c'était Rougerie qui faisait tomber la barre mythique des 100 essais en championnat détenue par Laurent Arbo ?

La joie de Damian Penaud et Aurélien Rougerie (Clermont) face à Bayonne - 18 février 2017Icon Sport

... et l'essai de Lapandry

On a clairement l'impression que Clermont peut marquer dès qu'il le souhaite. Et sa dernière action contre Bayonne samedi en est la parfaite illustration. Privée du bonus offensif après la réalisation de Labouyrie (76e), l'ASM a réagi dans la foulée. Il restait moins de dix secondes à jouer et Clermont bénéficiait d'une pénalité. Après une prise de balle en touche, la bande de Franck Azema enchaînait les temps de jeu sans s'affoler. Et sur un ballon éjecté par Radosavljevic, Brett envoyait au large. Stanley arrivait à toute vitesse, créait le décalage pour Grosso. Ce dernier servait sur un pas Lapandry qui filait dans l'en-but bayonnais. A montrer dans toutes les écoles de rugby.

Castres

Castres ne fait pas beaucoup de bruit cette saison. Mais le CO est clairement l'une des valeurs sûres de notre championnat. Le gros coup de cette 18e journée, c'est le CO qui l'a réalisé dans le sillage d'une équipe féroce dans le combat et ô combien performante sur les ballons de récupération. Bordeaux-Bègles n'a pu que constater les dégâts et s'est incliné pour la 3e fois de la saison à Chaban-Delmas.

Horacio Agulla (Castres) face à Bordeaux-Bègles - 19 février 2017Icon Sport

Les Flops

Bordeaux-Bègles

Que se passe-t-il à Bordeaux-Bègles ? On ne reconnait plus du tout cette équipe qui s'est à nouveau inclinée sur ses terres dimanche contre Castres (17-29). Cela fait plus de trois mois que l'UBB ne s'est plus imposée en championnat, faisant ainsi un incroyable surplace au classement. Pour rappel, le club girondin pointait à la deuxième place au soir de la 12e journée... Il est désormais neuvième, à 7 points de la 6e place. La mine déconfite de Raphaël Ibanez au coup de sifflet en disait long sur la mauvaise passe traversée par Bordeaux-Bègles qui voit le train des qualifiables partir sans lui. Une nouvelle fois...

Simon Hickey (Bordeaux-Bègles) face à Castres - 19 février 2017Icon Sport

Stade français

C'est presque une certitude : le Stade français ne verra pas les phases finales du championnat. "La Rochelle, c'était le dernier espoir de rester à la lutte avec le haut de tableau" , a confirmé Gonzalo Quesada. Désormais, il est même question de maintien dans les rangs parisiens. Le Stade français possède toute de même 11 points d'avance sur Grenoble mais il va falloir rapidement montrer autre chose sur le terrain. A la Rochelle (37-18), le club de la capitale s'est fait notamment concasser en mêlée fermée, a perdu deux lancers en touche, écopé de 16 pénalités et raté 17% de ses plaquages. Bref, une mauvaise copie.

Geoffrey Doumayrou (Stade français) face à La RochelleAFP

Doussain (Toulouse)

Avant de rejoindre le XV de France, Jean-Marc Doussain n'a pas fait le plein de confiance contre Montpellier. Revenu pour aider son club, le demi polyvalent a multiplié les erreurs, coûtant même la bagatelle de dix points avec une passe interceptée par Nagusa pour un essai entre les poteaux et une pénalité concédée à 30m des poteaux pour une faute bien bête. Sans oublier un renvoi direct en touche et des choix de jeu surprenants. Bref, une bien mauvaise copie.