Top 14 - Les pronostics de rugbyrama.fr avec Toulon - La Rochelle, Bordeaux-Bègles - Clermont...

Les matches phares

Toulon - La Rochelle

Le contexte : C’est certainement l’affiche la plus attendue du week-end. Qualifiés en quart de Champions Cup, les Toulonnais sont dans une spirale positive, à confirmer contre les Rochelais à Mayol. Les Maritimes, eux, s’accrochent solidement à leur place de dauphin. Les hommes de Patrice Collazo devraient donner du fil à retordre au RCT.

Zack Holmes (La Rochelle) face à Toulon - 8 octobre 2016Icon Sport

Notre avis : Actuellement dans une bonne dynamique, nous voyons les Varois s’imposer sur leur pelouse. Aucun bonus.

Qui va l'emporter ? Sondage 1400 vote(s) Toulon Stade rochelais Qui va l'emporter ? Toulon Toulon Stade rochelais Stade rochelais 1400 vote(s) Qui va l'emporter ? Toulon Toulon Stade rochelais Stade rochelais 1400 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Toulon Toulon Stade rochelais Stade rochelais 1400 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Toulon Toulon Stade rochelais Stade rochelais 1400 vote(s) Qui va l'emporter ? Toulon Toulon Stade rochelais Stade rochelais 1400 vote(s)

Castres - Montpellier

Le contexte : Sixièmes et en position de derniers qualifiés pour les phases finales, les Castrais sont suivis de près par les Bordelo-Béglais, mais sont également sous la pression des Brivistes et des Racingmen. Pour les Héraultais, la situation est un peu plus confortable puisqu’ils sont troisièmes. L’affiche est en tout cas prometteuse.

Castres face à MontpellierIcon Sport

Notre avis : Difficile de sortir un vainqueur dans cette rencontre. Nous donnons un léger avantage aux Castrais et un point de bonus aux Montpelliérains.

Qui va l'emporter ? Sondage 1301 vote(s) Castres Montpellier Qui va l'emporter ? Castres Castres Montpellier Montpellier 1301 vote(s) Qui va l'emporter ? Castres Castres Montpellier Montpellier 1301 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Castres Castres Montpellier Montpellier 1301 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Castres Castres Montpellier Montpellier 1301 vote(s) Qui va l'emporter ? Castres Castres Montpellier Montpellier 1301 vote(s)

Bordeaux-Bègles - Clermont

Le contexte : Les deux équipes commencent à se connaitre par cœur, à force. C’est en effet la 8e fois que l’UBB et l’ASM s’affrontent en seulement 2 saisons. Jusqu’à présent, ce sont les Auvergnats (1er) qui ont clairement pris un avantage avec 5 victoires contre 1 revers (et un nul). Mais avec une 7e place et 4 défaites de rang en championnat, les Girondins doivent rapidement stopper l’hémorragie sous peine de voir leurs objectifs revus à la baisse.

Metuisela Talebula (Bordeaux-Bègles) face à Clermont - septembre 2016Icon Sport

Notre avis : Succès des Bordelo-Béglais en perspective, bonus défensif pour les Auvergnats.

Qui va l'emporter ? Sondage 1417 vote(s) Bordeaux-Bègles Clermont Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Clermont Clermont 1417 vote(s) Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Clermont Clermont 1417 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Clermont Clermont 1417 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Clermont Clermont 1417 vote(s) Qui va l'emporter ? Bordeaux-Bègles Bordeaux-Bègles Clermont Clermont 1417 vote(s)

Les autres rencontres

Grenoble - Stade français

Le contexte : Voilà une affiche avec un enjeu bien plus gros qu'on ne le croit. Premier relégable, Grenoble est contraint de s'imposer à domicile pour croire encore au maintien, lui qui compte 9 points de retard sur Lyon, premier non-relégable. Le Stade français est 10e à 5 longueurs d'une place en phase finale. Un revers serait presque synonyme de ventre mou et d'une fin de saison sans grande saveur.

Fabrice Estebanez (Grenoble)Icon Sport

Notre avis : Du mieux a été aperçu dans le jeu lors des derniers matches de Grenoble. Nous partons sur un succès du FCG. Aucun bonus.

Qui va l'emporter ? Sondage 1339 vote(s) Grenoble Stade français Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Stade français Stade français 1339 vote(s) Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Stade français Stade français 1339 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Stade français Stade français 1339 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Stade français Stade français 1339 vote(s) Qui va l'emporter ? Grenoble Grenoble Stade français Stade français 1339 vote(s)

Toulouse - Pau

Le contexte : Remonté à la 4e place, Toulouse a clairement le vent en poupe. En championnat, il reste notamment sur un succès au Stade français, étant la première équipe cette saison à prendre Jean-Bouin. Pau, lui, dispose d'un joli matelas par rapport à la zone rouge (14 points).

Arthur Bonneval (Toulouse) - 31 décembre 2016Icon Sport

Notre avis : Toulouse va devoir composer avec l'absence de nombreux joueurs. Pour cette raison, nous jouons sur un court succès de Toulouse, bonus défensif pour Pau.

Qui va l'emporter ? Sondage 1275 vote(s) Toulouse Section paloise Qui va l'emporter ? Toulouse Toulouse Section paloise Section paloise 1275 vote(s) Qui va l'emporter ? Toulouse Toulouse Section paloise Section paloise 1275 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Toulouse Toulouse Section paloise Section paloise 1275 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Toulouse Toulouse Section paloise Section paloise 1275 vote(s) Qui va l'emporter ? Toulouse Toulouse Section paloise Section paloise 1275 vote(s)

Lyon - Racing 92

Le contexte : Première à Gerland pour Lyon qui voit venir un Racing 92 le couteau entre les dents. Le champion de France en titre n'a plus que le Top 14 à jouer et se doit de remonter le plus vite possible au classement pour éviter un couac majuscule. Le problème, c'est que le Lou n'a pas encore assuré sa survie dans l'Elite.

Yannick Nyanga (Racing 92)Icon Sport

Notre avis : Un match âpre et très serré en perspective. Nous tentons le coup de la journée sur cette rencontre avec la victoire du Racing 92. Bonus défensif pour Lyon.

Qui va l'emporter ? Sondage 1371 vote(s) Lyon Racing 92 Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Racing 92 Racing 92 1371 vote(s) Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Racing 92 Racing 92 1371 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Racing 92 Racing 92 1371 vote(s) poll Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Racing 92 Racing 92 1371 vote(s) Qui va l'emporter ? Lyon Lyon Racing 92 Racing 92 1371 vote(s)

Bayonne - Brive

Le contexte : Bayonne l'a promis : Il ne faussera pas la fin du championnat même si ses chances de maintien sont bien minces. Dernier, l'Aviron accuse douze points de retard sur Lyon, 12e. Brive, lui, n'est pas largué du wagon des qualifiables mais depuis des mois, le CAB n'arrive pas à enchaîner deux victoires de suite.

Aretz Iguiniz, le pilier de Bayonne - octobre 2016Icon Sport

Notre avis : Nous jouons sur une victoire de Bayonne. Aucun bonus.