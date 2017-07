Top 14 - Le Stade toulousain se sépare de Jean-Baptiste Elissalde

Le bras de fer durait depuis plusieurs semaines. Il a pris fin ce mercredi. Le Stade toulousain et Jean-Baptiste Elissalde ont trouvé un accord commun afin de mettre un terme à leur collaboration. Il restait une année de contrat à l'entraîneur des trois-quarts qui était au sein du club haut-garonnais depuis 15 ans. Une page se tourne.

Après une saison sportive pour le moins délicate - marquée par une bien terne douzième place en Top 14 - il semblait inévitable que du changement ait lieu au Stade toulousain. Et celui qui a payé la note, c'est Jean-Baptiste Elissalde. "Le Stade toulousain tient à saluer le professionnalisme et l’investissement exemplaires dont a fait preuve Jean-Baptiste Elissalde durant ses quinze années sous les couleurs rouge et noire et lui souhaite beaucoup de réussite dans la réalisation de ses futurs projets professionnels", écrit le club toulousain dans un communiqué.

Elissalde : "Normal de prendre mes responsabilités"

Présent aux entraînements depuis la reprise de la reprise de la saison depuis juin dernier, Elissalde montrait sa volonté de rester. Ugo Mola et William Servat - à qui ils restaient aussi une année de contrat - avaient pour leur part sauvé leur tête. Le secteur de la formation lui avait été proposé mais Elissalde n'y était pas enclin. C'est finalement Fabien Pelous qui en sera en charge.

L'aventure entre Elissalde et Toulouse prend donc fin. Elle a duré 15 ans et son armoire à trophées est bien remplie : trois titres de champion d'Europe (2003, 2005 et 2010) et trois boucliers de Brennus (2008, 2011 et 2012). "La saison passé, les résultats sportifs en Top 14 n'ont pas été en adéquation, pour la première fois avec les objectifs fixés par notre club et les attentes de nos supporters et partenaires. Il me semble donc normal de prendre mes responsabilités", a mentionné le technicien dans un communiqué.