Top 14 - Le Stade toulousain et Colomiers créent le Derby

Le Stade toulousain et son voisin, l'US Colomiers, ont décidé d'effectuer un rapprochement et de lancer officiellement ce mardi la création du Derby. Le principe : des rencontres sur une journée entre les équipes des deux clubs, allant de la catégorie U8 jusqu'aux professionnels. "De très belles relations existent entre le Stade toulousain et Colomiers. Nous avons la volonté, de façon récurrente, de mettre en place des matches entre l'ensemble des équipes des deux clubs" , a déclaré le président toulousain Didier Lacroix.

La première édition aura lieu le 4 août prochain au stade Ernest-Wallon. L'édition suivante se tiendra à Michel-Bendichou à Colomiers. Et ainsi de suite. Par ailleurs, une opposition aura également lieu entre les "anciennes gloires" des deux entités lors du Derby. "Nous souhaitons faire perdurer cet événement sur le long terme" , a souligné l'homme fort de l'USCo, Alain Carré.