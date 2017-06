TOP 14 - Le Stade toulousain a repris en douceur…et en silence !

Manquaient à l’appel les internationaux français concernés par la tournée en Afrique du Sud (Maestri, Fickou, Doussain, Huget et Dupont) qui, à l’issue du troisième test-match contre les Springboks samedi soir, auront droit à plusieurs semaines de vacances. Ils ne sont pas attendus sur Toulouse avant début août et aucun d’entre eux ne devrait donc participer au début du championnat. Aucune des cinq recrues (Madaule, Pointud, Faumuina, Holmes et Kolbe) n’était également présente ce lundi, si l’on excepte Thomas Ramos de retour de prêt de Colomiers. Ils sont attendus vers le 1er juillet.

Le silence désormais de vigueur

Les jeunes Toulousains concernés par la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui vient de s’achever en Géorgie (Brennan, Tauzin, Verhaeghe et Mauvaka), ne rejoindront leurs coéquipiers que mi-juillet. Romain N’Tamack, qui a quitté cette compétition suite à une blessure à la cheville, se soigne actuellement à Toulouse et était lui bien présent à Ernest-Wallon. Enfin, pour meubler cette longue période de préparation, le club devrait organiser un match amical face à Colomiers (Pro D2) le 4 août et partir en stage en Andorre à une date qui n’a pas été communiquée.

Un silence désormais de vigueur puisque Ugo Mola, l’entraîneur principal, n’a pas souhaité répondre à la presse tandis que des consignes ont soit disant été données aux joueurs pour ne pas s’exprimer. Ne nous demandez pas pourquoi…