Top 14 - Le Stade Français rugby amateur n'était pas au courant de la fusion...

Pourtant le Stade Français Paris Rugby Association va avoir à jouer un rôle très important dans cette fusion annoncée. Tout comme l’Association Racing Club de France Rugby de son côté. Ces deux entités possèdent le numéro d’affiliation à la Fédération Française de Rugby. Elle prête ce numéro à la section professionnelle pour que cette dernière puisse s’engager dans le championnat de France.

Dans le processus de validation de cette fusion il faut encore que les deux entités, Stade Français Paris Rugby Association et Association Racing Club de France Rugby, réunissent leurs adhérents pour les soumettre au vote. Le Stade Français Rugby Association est présidé par Roger Boutonnet et possède plus 800 licenciés.

On se rappellera que la fusion entre Bayonne et Biarritz avait capoté sur ce point précis après le vote négatif de la section amateur de l’Aviron Bayonnais. Le Biarritz Olympique avait lui même refusé la fusion lors d’un premier vote. Mais les dirigeants biarrots avaient quelque peu forcé le passage en faisant voter à nouveau ses adhérents pour un résultat plus conforme à leurs attentes. Un vote toujours valide aujourd’hui.