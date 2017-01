TOP 14 - Le scalp du Racing avec le bonus : Lyon ne pouvait pas rêver mieux pour sa 1re à Gerland

Débuts réussis pour le LOU à Gerland (37-25) ! Au terme d'une rencontre un temps cadenassée par un Racing 92 réaliste, les Rhodaniens sont montés en puissance au cours de la seconde période. Carl Fearns (9e, 59e) et Toby Arnold (64e, 77e) se sont respectivement offert deux essais, et permettent aux leurs de glaner le point de bonus offensif pour cette première au nouveau Matmut Stadium. Privés de Chauveau puis Carter sortis sur blessure, les Racingmen n'y arrivent toujours pas hors de leurs bases et se compliquent la tâche dans leur objectif de phase finale.

Soir de premières à Lyon. Pouvait-on rêver meilleurs débuts à Gerland qu'une victoire bonifiée face à une équipe que le LOU n'avait jusqu'ici jamais battu en Top 14. Défaits à cinq reprises depuis 2011 par le Racing, les joueurs de Pierre Mignoni ont profité de l'occasion pour faire basculer un peu plus cette page de l'histoire du club rhodanien. Et comme si cela ne suffisait pas, Toby Arnold a enivré les travées du nouveau Matmut Stadium à la 77e minute pour un essai synonyme de bonus offensif. La fête est totale ce samedi soir, pour un Lyon désormais très proche de son maintien.

Frédéric Michalak (Lyon)Icon Sport

Michalak flirte avec les poteaux

Et à croire que tous les éléments étaient réunis en faveur des Lyonnais. Frederic Michalak, auteur de 17 points, a buté à quatre reprises sur les montants lors de ses tentatives. Héritage d'un Wilkinson stakhanoviste ou hommage à ses prédécesseurs footballeurs ? Qu'importe, si la première ne jouait pas en faveur du demi de mêlée du LOU avec un poteau sortant (47e), symbole d'une heure de jeu maîtrisée par les Franciliens. Les trois suivantes ont donné un coup de pouce au buteur rhodanien, faisant basculer l'ovale entre les poteaux et déclenchant même le sourire d'un Dan Carter sorti sur blessure dans le premier acte.

Dan Carter (Racing 92) sort sur blessure contre Lyon - 28 janvier 2017Icon Sport

L'international français ne fut pas le seul homme fort de la soirée lyonnaise. Carl Fearns est venu sublimer une domination lyonnaise à deux reprises après des groupés-pénétrant salvateurs. A l'autre bout du terrain, Toby Arnold, qui était titulaire pour la première fois à l'arrière, a imité son 3e ligne centre. Lui qui fut déjà décisif lors du dernier match des siens contre Bordeaux-Bègles. Avec ce succès à cinq points, Lyon se rassure dans la course au maintien. Plus haut, la petite histoire du Racing à l'extérieur semble elle se répéter.