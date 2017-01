TOP 14 - Le Racing 92 porte plainte contre Johan Goosen !

Ce n'est finalement pas une surprise : le Racing 92 a décidé de sévir et de porter plainte contre Johan Goosen. Le Sud-Africain, malgré un contrat jusqu'en 2020 avec le club francilien, a quitté le France depuis deux jours et ne s'est pas présenté à l'entraînement lundi. "Face au comportement de Johan Goosen, le Racing 92 se voit contraint de lancer plusieurs procédures visant à faire respecter ses droits et à réparer le préjudice qu’il subit. Le Racing 92 s’estime en effet victime d’une fraude manifeste dont Johan Goosen, ses complices et différents conseils auront à répondre devant la justice", mentionne le Racing 92 dans un communiqué.

Goosen souhaitait à tout prix quitter le Racing 92. Ce qui n'était pas du goût du club francilien qui misait beaucoup sur lui, champion de France l'an passé et élu meilleur joueur du championnat. A 24 ans, le Sud-Africain souhaitait voir autre chose. Et rentrer notamment au pays.

Le Racing 92 pointe du doigt des complices

Il a donc engagé un bras de fer avec le Racing 92. Pointant à l'infirmerie pour une blessure au dos "légère", il a par la suite mis en avant le fait d'avoir signé un CDI au Cap dans la société Newline Stud en tant qu’attaché commercial. Ce contrat devait débuter au... 1er janvier 2017. C'est pour cette raison que le Springbok (13 sélections) a pris ses dispositions pour faire ses valises il y a quelques jours. Mettant devant le fait accompli le Racing 92.

Johan Goosen avec les Springboks - 17 septembre 2016AFP

Le président Jacky Lorenzetti, devant une telle situation, a donc décidé de sortir les griffes. "Différentes procédures civiles vont être mises en œuvre pour, d’une part, obtenir le remboursement des avances consenties à Johan Goosen au titre de l’exploitation de ses droits d’image et, d’autre part, pour obtenir réparation de l’inexécution par Johan Goosen des prestations auxquelles il s’était engagé dans ce domaine", peut-on lire sur le communiqué du Racing 92. Le club va porter l'affaire au pénal, tout en pointant du doigt "des complices". "Le contrat de travail à durée indéterminée signé par un de ses amis et associé en affaire parait constitutive d’un faux. [...] Toute la lumière doit être faite sur les responsabilité des différentes personnes qui ont conseillé Johan Goosen dans sa stratégie aberrante et frauduleuse et, à cet égard, il est permis de s’interroger sur la manière dont Johan Goosen est soutenu financièrement compte tenu des nombreux engagements et investissements auxquels il doit faire face". Bref, cette affaire ressemble à un sérieux gâchis.