TOP 14 - Le Racing 92 et Johan Goosen bientôt devant les tribunaux ?

Johan Goosen sous les couleurs du Racing 92, cela semble de plus en plus utopique. Désireux de quitter le club francilien malgré un contrat jusqu'en juin 2020, le Sud-Africain aurait poussé lundi le bouchon un peu plus loin dans le bras de fer qui l'oppose au Racing 92. Selon Midi Olympique, le trois-quarts polyvalent (24 ans ; 13 sélections) brillait lundi par son absence pour la reprise de l'entraînement au Plessis-Robinson.

Il semblerait même que Goosen ait pris ses dispositions pour quitter la France et rejoindre son pays où l'attend notamment un CDI au Cap dans la société Newline Stud en tant qu’attaché commercial. Ce contrat devait débuter au... 1er janvier 2017.

Une action judiciaire au pénal ?

Une situation très embarrassante pour le Racing 92 qui veut absolu garder le trois-quarts, élu meilleur joueur de la saison passée. Le mois dernier, le président Jacky Lorenzetti avait mentionné dans un communiqué que le Racing 92 se réservait "la possibilité de donner à un tel comportement toutes les suites judiciaires appropriées tant à l’égard de Johan Goosen que de ceux qui le conseillent".

Jacky Lorenzetti (Racing 92) - octobre 2016Icon Sport

Le club francilien, devant l'évolution de la situation, a décidé, selon RMC, de se réunir ce mardi afin de tabler sur le cas Goosen. Et de voir s'il engage dans l'immédiat une action judiciaire au pénal contre la pépite sud-africaine. Quoi qu'il est soit, il semble acquis que Goosen ne rejouera plus au Racing 92. Il se dit que plusieurs joueurs ne le soutiendraient plus et qu'il pointait ces derniers temps à l'infirmerie pour une blessure plus que "légère"...