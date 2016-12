TOP 14 - Le match du dimanche après-midi décalé à 18h ?

Pendant sa campagne pour la présidence de la FFR, Bernard Laporte n'avait pas manqué de soutenir le monde amateur, mis en concurrence avec le Top 14 le dimanche après-midi. Dès son élection, le nouveau président avait annoncé qu'il n'allait pas lâcher les petits clubs, qui traditionnellement jouent leurs matches le dimanche à 15h. "Ce match de 16h15 est cruel pour le rugby amateur et je vais discuter avec les diffuseurs dans l’intérêt général de celui-ci" . Canal+, le diffuseur du Top 14, a rencontré la semaine dernière Bernard Laporte. Lui faisant même une proposition : décaler le match de 16h15 à 18h comme le rapporte Midi Olympique.

Bernard Laporte - 3 décembre 2016Icon Sport

Laporte pas défavorable

On est loin de l'idée de supprimer purement et simplement le créneau horaire de 16h15. Mais le patron de la FFR ne serait pas défavorable à l'idée du diffuseur du championnat de France. Laporte n'a pas donné de réponse définitive pour l'instant, souhaitant se donner le temps à la réflexion. Mais aussi avoir des retours du monde amateur. Les discussions avec Canal+ devraient se poursuivre début 2017. On pourrait y voir bien plus clair. Ce dossier, l'ancien Secrétaire d'Etat chargé aux Sports souhaite le boucler rapidement, si possible avant le prochain tournoi des 6 nations.

Si tel était le cas, ce serait une première victoire pour Laporte. Reste à savoir quelle sera la réaction de Paul Goze, le président de la LNR. "Le match du dimanche est établi par contrat jusqu’en 2019. On ne peut pas décréter de façon intempestive et unilatérale qu’on va l’enlever. Il faudrait pour cela qu’il y ait un accord entre les trois parties (la FFR, la LNR et le diffuseur, ndlr) et on n’y est pas encore" , nous avait-il confié début décembre. La FFR et Canal+ semblent pourtant avoir trouvé un terrain d'entente...