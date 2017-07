TOP 14 - Le calendrier de la saison 2017-2018

Le calendrier de la saison 2017-2018 est enfin tombé ce dimanche. Et les Clermontois, récents champions de France, débuteront la défense de leur titre avec un déplacement au Stade Chaban-Delmas pour y affronter les Bordelo-Béglais le week-end du 26-27 août. Finalistes malheureux, les Toulonnais, eux, auront l'avantage de débuter à domicile face aux Palois.

Les deux finalistes se retrouveront dès la 2e journée au stade Marcel-Michelin des Jaunards (dimanche 3e septembre) pour ce qui est déjà programmé comme l'un des trois prime-times du diffuseur Canal + avec Racing 92 - Clermont (J15, 6-7 janvier 2018) et Toulon - Clermont (J22, 24-25 mars 2018). Champion de Pro D2 et promu, Oyonnax accueillera Toulouse lors de la première journée alors que l'autre promu, Agen, ira à Montpellier.

A noter que La Rochelle et Pau se déplaceront lors des deux premières journées, leurs stades étant actuellement en travaux. Durant la période des fêtes de Noël, la 13e journée sera disputée le samedi 23 décembre avec notamment un UBB - La Rochelle et Racing 92 - Toulouse. Le Boxing Day, lui, aura lieu le week-end du 30-31 décembre avec de belles affiches au programme comme Toulouse - Toulon et Clermont - Castres.

Le calendrier

1re journée (26-27 août)

Bordeaux-Bègles - Clermont

Brive - La Rochelle

Montpellier - Agen

Oyonnax - Toulouse

Stade français - Lyon

Racing 92 - Castres

Toulon - Pau

2e journée (2-3 septembre)

Agen - Racing 92

Castres - Bordeaux-Bègles

Lyon - Brive

Montpellier - Oyonnax

Stade français - La Rochelle

Toulouse - Pau

Clermont - Toulon

3e journée (9-10 septembre)

Bordeaux-Bègles - Stade français

Brive - Racing 92

Castres - Montpellier

La Rochelle - Clermont

Oyonnax - Agen

Pau - Lyon

Toulon - Toulouse