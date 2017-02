TOP 14 - Laurent Labit (Racing 92) : "On sentait bien la pression, une espèce de tension négative"

A la suite de la large victoire des Racingmen avec notamment 9 essais inscrits, Laurent Labit s'est montré très satisfait de la copie rendue par ses joueurs qui ont pourtant connu un début de rencontre difficile, "Tout n'a pas été parfait. On a eu du mal à se mettre dans le match. On sentait bien la pression, une espèce de tension négative. Les deux, trois premiers ballons perdus dans les contacts nous ont mis en difficulté et ont permis à Bayonne de mener" , résumait le coach francilien avant d'admettre, "Marquer 60 points quand on sait la difficulté de ce championnat, c'est très intéressant" .

Laurent Labit (Racing 92) Icon Sport