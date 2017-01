TOP 14 - Laurent Labit (Racing 92) fustige le carton jaune de Dulin face à Toulon

"Je regrette le carton jaune de Dulin sur un duel aérien qui fait basculer le match. On le voit encore plus quand on regarde le score final. Je veux bien qu'on améliore les règles, qu'on protège les joueurs, mais pour mettre un carton jaune sur ce duel aérien et juger qu'il y a une faute intentionnelle de Dulin, il faut n'avoir jamais joué au rugby".