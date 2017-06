TOP 14 - Laurent Labit interdit d'accès au banc pendant 15 semaines

Cette sanction a été prononcée après les déclarations Laurent Labit suite à la rencontre entre Montpellier et le Racing 92 comptant pour la 21e journée de Top 14, et jouée en retard le 22 avril suite à l'épisode de la fusion avortée entre le club francielien et le Stade français. L'entraîneur ciel et blanc avait alors déclaré que Mohed Altrad, président du MHR, "avait acheté la Fédération, le maillot en particulier. "