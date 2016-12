TOP 14 - Lacroix, Clermont, Ruiz, Serin, Bayonne... nos Tops et Flops de la 14e journée

Les Tops

Clermont

On attendait avec impatience le duel entre les deux meilleures attaques du championnat. Il faut bien l'avouer : Clermont a de nouveau impressionné en offrant un nouveau récital offensif et en passant la bagatelle de 46 points à une équipe parisienne qui a baissé la tête en seconde période. L'ASM a franchi à six reprises l'en-but adverse pour décrocher un bonus offensif qui a comblé de bonheur le public du Michelin. Bref, ce dernier a eu son petit cadeau avant l'heure.

Adrien Planté (Clermont) - 23 décembre 2016AFP

Gabriel Lacroix (La Rochelle)

L'ailier de poche de La Rochelle a réussi un exploit monumental : un quadruplé en 13 minutes sur la pelouse de Bayonne ! Il est le premier à marquer 4 essais lors d'un même match cette saison. Magnifique finisseur, il a montré une nouvelle fois qu'il avait des jambes de feu et qu'il était inarrêtable à quelques mètres de la ligne. Une performance qui n'a pas dû passer inaperçue aux yeux de Jeff Dubois, l'entraîneur des trois-quarts du XV de France, présent dans les travées de Jean-Dauger.

Gabriel Lacroix (La Rochelle) - 23 décembre 2016AFP

Francois Steyn (Montpellier)

"Il faut d'ailleurs tirer un coup de chapeau à Steyn, qui a fait un gros match et qui est le patron des arrières. Il a été par ailleurs efficace dans son jeu au pied" . Les propos viennent de Fulgence Ouedraogo, le capitaine de Montpellier, qui n'a vraiment pas tari d'éloges sur son coéquipier. Et si finalement, le meilleur poste du Sud-Africain était celui d'ouvreur ? En n°10, son influence sur le jeu du MHR s'en ressent fortement, imposant son rythme entre jeu au large et occupation du terrain. Face à Toulon, il a brillé à tous les niveaux, sans oublier son 100% face aux poteaux (7/7) pour un total de 18 points.

François Steyn (Montpellier) face à Toulon - 23 décembre 2016Icon Sport

L'humour d'Alexandre Ruiz

Mettons en avant l'humour et la sympathie de l'arbitre Alexandre Ruiz, qui a fait son maximum pour détendre l'atmosphère lors d'un Brive - Lyon qui pouvait s'embraser à la moindre étincelle. On a eu droit à deux magnifiques punchlines, l'une avec Delon Armitage, sifflé par le public d'Amédée-Domenech - "Je suis désolé mais je le subis comme vous tous les week-ends et moi c'est tous les week-ends et c'est pire que vous" - l'autre avec Guillaume Ribes, assez chambreur et accrocheur - "Cela fait 16 minutes qu'on joue, si vous ne voulez pas partir à Noël dès maintenant, restez concentré s'il vous plait". Une dose de fraîcheur qui fait toujours du bien.

Les Flops

Baptiste Serin... et le public de Bordeaux-Bègles

Le demi de mêlée international a raté trois tentatives de pénalité qui ont au final coûté très cher à Bordeaux-Bègles face à Pau (16-18). Un jour sans qui a entraîné la seconde défaite à domicile cette saison pour l'UBB en championnat. Certes, des échecs préjudiciables, mais le public girondin n'avait pas forcément besoin d'en rajouter, lui qui s'est permis de siffler son joueur. C'est oublier bien vite les exploits récents de Serin. Sur Twitter, Jefferson Poirot est rapidement venu au soutien de son coéquipier.

La seconde période de Bayonne

Bayonne est dernier du championnat. La faute à une nouvelle défaite à domicile, la 3e cette saison, cette fois-ci face à La Rochelle (17-42). Surtout, ce qui est incompréhensible, c'est la manière dont l'Aviron a coulé en seconde période. Rendez-vous compte : les Basques ont mené 17-0 et étaient en tête à la pause (17-3). Avant d'encaisser un improbable 0-39 au retour des vestiaires. Quand on joue sa vie en Top 14, il n'est pas permis de s'écrouler de la sorte. La mine abattue de Vincent Etcheto en disait long : Bayonne a pris une énorme baffe vendredi soir.

Vincent Etcheto (Bayonne)Icon Sport

Toulouse

"On est le Stade Toulousain et on a pour mission d'être au moins dans les six premiers. Quand on porte ce maillot, on ne peut avoir que cette ambition" . Difficile de contredire Jean-Marc Doussain. Mais pour être dans le Top 6, il faut savoir s'imposer chez le dernier de la classe. Ce que n'ont pas su faire les Toulousains au Stade des Alpes. Pourtant, les statistiques sont largement à leur faveur : 18'23 de possession contre 12'20 à Grenoble, 14 franchissements contre 5, 166 passes contre 103, 7 pénalités concédées contre 17. Le souci, c'est que Toulouse n'a plus son âme de tueur. Et laisse toujours dans la partie son adversaire. Cela lui a coûté la victoire à Grenoble...