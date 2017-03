TOP 14 - La victime des doublons, c'est (encore) Toulouse

Ah, la période des doublons ! Ce moment tant redouté par les équipes de Top 14 qui voient leurs meilleurs joueurs rejoindre les sélections nationales pour disputer le Tournoi des 6 Nations. Ce moment où coachs, présidents et supporters râlent de ne pas pouvoir aligner la meilleure équipe possible. Une période charnière de la saison, un véritable casse-tête qui est devenu au fil du temps une institution. Situés entre la 17e et la 21e journée cette année, les doublons ont-ils eu des conséquences si désastreuses sur les performances et le rendement des clubs ? Pour le savoir, un classement établi entre ces deux journées permet de clarifier un peu la situation.

C'est donc La Rochelle qui décroche les lauriers à l'issue du Tournoi. Malgré plusieurs départs de joueurs majeurs (Gourdon, Atonio, Boughanmi), les Maritimes ont continué leur incroyable parcours en faisant chuter notamment Toulon, le Racing 92 et Toulouse à l'extérieur. Autre équipe plus que concernée par les doublons, l'ASM. Et les Auvergnats ont pu, grâce à la richesse de leur effectif, sortir la tête haute de ce passage compliqué en restant sur le podium des points pris durant cette période, et ce malgré un revers à domicile contre le MHR. Enfin, Toulouse, très impacté par les joutes continentales, a subi de plein fouet les absences de ses internationaux français mais aussi italien (Ghiraldini) et écossais (R. Gray). Les Rouge et Noir sortent même avant-dernier du classement (en sachant que le Racing 92 a un match en moins), avec seulement 5 points glanés sur l'ensemble des 5 journées de doublons. Et ce, comme la saison dernière.

Rien de dramatique au classement

Mais le total de ces points acquis ou perdus a-t-il provoqué de véritables secousses sur le classement ? Une comparaison des avancées et reculs des clubs entre la 17e et la 21e journée montre que les conséquences ne sont pas si dramatiques. La plus forte régression est celle de Castres, qui a perdu 2 places. Un pas en arrière qui est dû avant tout à l'annulation de son match contre le Stade français. Et finalement on constate 4 progressions (UBB, Lyon, Pau, Toulon) pour 3 régressions (Castres, Stade français et Racing 92), à chaque fois d'une place.