Top 14 - La Rochelle : Levani Botia ? “Il peut jouer partout”

Quand dimanche à Toulouse, Levani Botia, l’habituel et percutant centre fidjien de La Rochelle, est apparu en troisième ligne, titulaire à un poste qui n’est pas le sien, certains ont dû se poser des questions. "On avait pris une option, ce n’est pas un coup de dés, ce n’est pas un coup de chance" , indique Patrice Collazo. Avec l’Australien Afa Amosa, blessé à la main et qui ne s’est finalement pas senti capable de tenir son rang, c’est Levani Botia, annoncé remplaçant la veille, qui a endossé le maillot frappé du 7.

Cedaro : "On ne s'en fait pas pour lui"

Confronté aux blessures à ce poste (Afa Amosa, Zeno Kieft) et à l’absence de Kevin Gourdon, le staff rochelais essaye de palier du mieux possible ces défections. "On essaye de réfléchir avec Xavier (Garbajosa), on a des blessés. On a des joueurs qui nous manquent, qui sont en sélection. On a besoin d’avoir certains joueurs sur le terrain dans une certaine configuration" , explique encore Patrice Collazo.

Levani Botia (La Rochelle) face à ToulonIcon Sport

L’international fidjien, solidaire avec l’équipe quand il le faut, "résume un peu les fondations de notre fonctionnement, du groupe" , estime Patrice Collazo. "Quand je lui ai posé la question, je n’avais pas fini qu’il m’avait déjà dit oui. Comme il m’a dit, pour l’équipe, pour le club, pour les mecs, il n’y a pas de souci" . "On ne s’en fait pas pour lui" , sourit le deuxième ligne Leandro Cedaro qui rejoindra Agen en fin de saison, "car il peut jouer partout. Il a avancé à chaque fois" .

Collazo : "Un joueur du Stade rochelais n'a pas de numéro dans le dos"

Du souci, c’est le camp d’en face qui s'en fait à chaque fois que Botia est sur un terrain. À Toulouse, celui qui avait hérité fin 2014 d’une comparaison en rapport avec sa puissance - "Ce n’est pas de sa faute si c’est un tronc d’arbre" , avait déclaré Patrice Collazo - a fait du Botia. "Il n’a rien fait de nouveau. Sur le match, je l’ai trouvé plus libéré. Quand on est au centre, ça demande de la précision et une prise de décision qui est totalement différente avec moins de temps. La seule contrainte qu’il avait, c’était sur les lancements préétablis à partir de touche ou mêlée. Sur le jeu, je lui ai dit 'tu te positionnes où tu veux'. La preuve, il s’est souvent positionné en 10, en position d’ailier ou de troisième ligne centre alors qu’il y avait Victor (Vito)" , détaille encore le technicien rochelais.

Levani Botia (La Rochelle) face à Gloucester - 8 décembre 2016Icon Sport