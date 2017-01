TOP 14 - La Rochelle crucifie Toulon (20-23) !

Cette fois, La Rochelle ne peut plus se cacher, elle ne visera pas que les phases finales pour la fin de saison. Extraordinaires, les Maritimes ont crée l’exploit et la sensation en allant s’imposer à Mayol (20-23). Sur le fil, Brock James a donné la victoire aux siens sur pénalité, tandis que Vincent Rattez s’est offert un doublé (23e, 62e). L’essai de pénalité obtenu en mêlée par les Varois à cinq minutes de la fin (74e) ne leur a permis de glaner qu’un seul point de bonus. Grâce à cette quatrième victoire d’affilée, le Stade rochelais prend provisoirement les commandes du Top 14.

Mourad Boudjellal avait annoncé cette semaine que ce n’était pas un président qui se séparait d’un entraîneur mais les résultats. Dans le contexte toulonnais, cette deuxième défaite de son club à Mayol en championnat le fera sûrement beaucoup réfléchir. Son RCT n’a jamais mené ce samedi et ses premiers points ont été marqués en toutes fin de première période sur un essai que certains jugeront en deux temps du talonneur Jean-Charles Orioli (38e). Hasard du match, il l’a été après la première touche volée par son alignement, alors que lui-même s’était fait contrer 5 fois dans le premier acte.

La joie de Gabriel Lacroix, Pierre Aguillon et Zack Holmes (La Rochelle) contre Toulon - 28 janvier 2017AFP

Triste pot de départ pour Mermoz

Comme contre les Saracens, Mike Ford, venu sur la Rade pour apporter le jeu léché qu’il avait mis en place à Bath, a fait le pari du tout physique. Sauf à venir se proposer à l’intérieur du terrain, Bryan Habana et Josua Tuisova savaient qu’ils ne se régaleraient pas en bord de touche. Les deux hommes devaient presque envier la liberté des Lacroix, Murimurivalu et autre Vincent Rattez, tous trois impliqués sur le premier essai rochelais, où l’arrière des Maritimes a fait exploser Matt Giteau pour sa première de la saison en Top 14 (23e).

Maxime Mermoz, lui, disputait sa dernière sous le maillot rouge et noir, et la copie de son équipe n’a pas rendu justice à tout ce qu’il a apporté au RCT en quatre ans et demi. La victoire de l’ASR est d’autant plus méritoire qu’il n’a pas été épargné par les blessures durant la partie. Ses piliers titulaires ont dû serrer les dents pour revenir sur le pré en fin de match alors que leurs remplaçants étaient en difficultés.

Maxime Mermoz (Toulon) - 28 janvier 2017Icon Sport

Surtout, il a perdu en première période son maître à jouer Zack Holmes. Malheureusement pour Toulon, le vieux briscard qui a pris sa place, Brock James, lui a fait encore plus mal. Décisif, l’Australien a délivré une passe sautée magnifique sur le second essai de Rattez, avant d’inscrire la pénalité de la gagne après la sirène. Et peut-être celle aussi qui a définitivement fait basculer La Rochelle du côté des prétendants au Bouclier de Brennus.