TOP 14 - La Rochelle bat le Stade français (37-18) en ouverture de la 18e journée

Si même dans un jour un peu moyen, La Rochelle gagne quand même, les Bagnards peuvent sans problème suivre les conseils de Mourad Boudjellal et acheter leur billet pour Marseille. Les hommes de Patrice Collazo ont enchaîné un sixième match sans défaite et surtout une cinquième victoire consécutive (38-17). Non bonifiée toutefois, malgré trois essais de Vito (5e), Sazy (65e) et Botia (72e), la faute à un Stade français accrocheur pendant une heure. Des efforts pour rien pour les Parisiens, qui rentrent bredouilles de Marcel-Deflandre et laissent espérer Grenoble, premier relégable.

Le bonus aurait été la cerise sur le gâteau pour le Stade rochelais, qui saura quand même relativiser. Certes, gagner à domicile face à une équipe qui ne sait pas voyager n’a rien d’exceptionnel, mais c’est toujours cela de prix tandis que manquaient à l’appel des pièces maîtresses telles que Holmes, Lacroix, Atonio ou Gourdon. Avec eux, La Rochelle n’aurait peut-être pas connu cette baisse de régime qui a permis au Stade français de se remettre de l’essai précoce de Vito (5e) en prenant l’avantage dans le combat au sol.

Généreux, les Parisiens y ont cru jusqu’à l’heure de jeu, eux qui ont réussi à planter deux essais à la meilleure défense du championnat par Ross (33e) et Waisea (45e). Il leur manquait vingt minutes de cuisson pour ramener quelque chose de la Charente-Maritime.

Kini Murimurivalu (La Rochelle) face au Stade français - 18 février 2017AFP

La Rochelle pas réaliste

En néo-ambitieux qu’ils sont devenus au fil des mois, les Maritimes pointeront sans doute du doigt leur incapacité à conclure de belles occasions. Par trois fois, James (12e, 23e) et Murimurivalu (78e) se sont débarrassés du ballon au pied près de l’en-but parisien. Forbes s’est, quant à lui, fait arracher la gonfle des mains par Danty juste avant d’aplatir (36e), tandis que Rattez s’est vu refuser un essai (74e).

Dans leur maladresse, les Rochelais ont pu compter sur un Brock James précis au pied, lui qui a réussi ses sept premiers tirs au but. Il y avait la place pour un bonus, surtout que la mêlée rochelaise s’est montré dominante, Boughanmi prenant régulièrement le dessus sur van der Merwe. La Rochelle regrettera peut-être ce point en fin de saison mais en attendant, elle plane toujours sur le Top 14.