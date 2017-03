TOP 14 - La fusion Racing 92 - Stade français annulée !

"La fusion n'aura pas lieu" : voilà le titre du communiqué signé par Jacky Lorenzetti que vient de transmettre le Racing 92 aux médias. "Je renonce au rapprochement avec le Stade français, en accord avec Thomas Savare" , y explique le président francilien. "J’ai décidé de renoncer à ce beau projet" , poursuit le patron des Ciel et Blanc.

Une décision forte qui laisse visiblement beaucoup de regrets au principal porteur de ce projet, annoncé lundi et qui a depuis enflammé le rugby français : "Je pense sincèrement qu’il était suffisamment ambitieux pour recueillir l’approbation du plus grand nombre. J’ai estimé que les avantages qu’il offrait au rugby francilien l’emporteraient sur les inévitables efforts qu’il impliquerait. Efforts nécessaires des deux côtés, deux cultures fortes, deux histoires merveilleuses, il fallait écrire la suite non pas à la première personne du singulier, mais à la première personne du pluriel" .

" Peut-être avons-nous eu raison trop tôt, l'avenir nous le dira... "

"J'ai entendu et compris les fortes réticences qu'a soulevé ce beau projet d'union" , consent Lorenzetti. "En tout état de cause, les conditions sociales, politiques, culturelles, humaines, sportives ne sont pas remplies. Peut-être avons-nous eu raison trop tôt, l'avenir nous le dira..." Et de compléter : "Je n’ai pas mesuré à quel point la nécessité d’expliquer, de faire partager ma vision et d’en présenter les modalités jusque dans les rangs du Racing 92 étaient une priorité absolue. Je ne m’attendais pas à une telle résistance, surtout en interne !"

" Il n’est pas possible alors qu’une saison se joue de mener un dialogue et de dépasser les tensions "

Toute la semaine, les supporters des deux clubs se sont demandés ce qui avait pu pousser les deux hommes forts des clubs concernés à une telle folie. Le président du Racing donne une première explication : "Seuls ma passion, mon enthousiasme, l’envie d’être utile au rugby et par-delà au sport français m’ont guidé" . "Le rugby est un milieu de passions. C’est notre honneur d’avoir des convictions et de les défendre. Mais le temps est trop court. Il n’est pas possible alors qu’une saison se joue de mener un dialogue et de dépasser les tensions" . Avant de rajouter : "Il n’était pas dans mon intention d’opposer une partie de la famille à une autre" .

Thomas Savare et Jacky LorenzettiAFP

Si l'avenir des deux entités ne se dessinera donc pas ensemble, le dirigeant francilien souhaite tout de même le meilleur au club parisien : "L’avenir du Stade français s’écrira sans nous, et je lui souhaite sincèrement tout ce que l’on peut souhaiter de meilleur à quelqu’un que l’on a appris à connaître de plus près. Je vais, bien sûr, de mon côté, continuer à œuvrer pour faire grandir le Racing 92 en m’appuyant encore d’avantage sur notre centre de formation et sur notre future Arena qui sera livrée dans quelques mois" .