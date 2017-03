Top 14 - La fusion entre le Stade français et le Racing 92 : quel chantier !

Jacky Lorenzetti s’en est maintes fois félicité, le secret a été gardé jusqu’au bout et a fait l’effet d’une bombe dans le rugby français. Cela faisait pourtant neuf mois que lui et Thomas Savare travaillaient sur cette fusion, avec une nette accélération sur le dernier mois et demi. Mais seul le projet en lui-même semble avoir été acté, car pour le reste, c’est le flou le plus total : "Nous ne sommes pas prêts, nous n’avons pas de nom" , a déclaré Savare en préambule de la conférence de presse de ce lundi dans une salle d’un restaurant francilien. Le ton était donné.

Pas de nom et pas de stade fixe non plus puisque là encore, rien n’a été entériné. Et pour cause. Jacky Lorenzetti a dépensé 400 millions d’euros pour l’Arena 92 qui sera inaugurée au mois d’octobre. Et le nouveau Jean-Bouin, qui avait suscité beaucoup de réticences de la part d’élus pour son coût et sa rentabilité, n’a que trois ans et demi d’existence. Une alternance entre les deux écrins a été évoquée par Savare et Lorenzetti, sans définir si ce sera du 50-50 pour les matches à domicile de la nouvelle entité ni lequel aura la primeur des affiches.

Stade Jean Bouin en liesse - 30 aout 2013Icon Sport

Une gouvernance partagée

Sous le feu des nombreuses caméras déployées pour l’occasion, les deux hommes ont en revanche pu établir un organigramme. Jacky Lorenzetti sera le président du Directoire, Thomas Savare le président du Conseil de surveillance pour une durée de deux ans et le directeur général sera Pierre Arnald, qui occupe actuellement les mêmes fonctions au Stade français. Au niveau du sportif, Laurent Labit et Laurent Travers auront la main sur l’équipe professionnelle qui s’entraînera sur les installations du Plessis-Robinson. Celles-ci seront d’ailleurs agrandies avec un troisième terrain.

Pour qu’elle soit effective, la fusion devra être validée par les sections amateur des deux clubs. Savare et Lorenzetti sont actuellement dans l’attente de ces verdicts, tout comme pour les accords de la LNR et de la FFR. "On a deux solutions pour arriver à nos fins" , assure le président du Racing 92. "D’abord la solution consensuelle, qu’on souhaite. L’idée est de faire comme on a fait avec l’US Métro il y a quelques années. Que les deux clubs puissent conserver leur ADN, comme cela a été le cas aussi avec l’Union Bordeaux-Bègles. La deuxième, qu’on ne souhaite pas, c’est de continuer à jouer avec le numéro d’affiliation du Racing" . Un plan B qui validerait un peu plus la thèse d’une absorption déguisée du Stade français par le Racing 92.

Thomas Savare et Jacky LorenzettiAFP

Lorenzetti : "Les hommes sont au cœur de nos préoccupations"

En ce qui concerne le budget prévisionnel, ce ne sera pas l’addition des deux existants mais, officiellement, un budget semblable à celui du Stade français et du Racing, "peut-être légèrement réévalué" . Reste enfin la question centrale, celle de l’effectif qui démarrera la saison prochaine. Et là encore, beaucoup de zones d’ombres demeurent.