TOP 14 - La 21e journée passée au crible : Clermont doit se reprendre, le Racing oublier la fusion

Le match compte double : Clermont - Pau

Si solide depuis le début de la saison, Clermont est passé totalement au travers dimanche dernier contre Montpellier. Et l'ASM a par la même occasion laissé filer La Rochelle en tête du Top 14, à 8 points devant. Nul doute que les Clermontois voudront rectifier le tir et laver l'affront ce samedi à Marcel-Michelin. Ça tombe bien, c'est un gros morceau qui se présentera devant les Auvergnats. Car, faut-il le rappeler, Pau reste sur 8 matches sans défaite en championnat (7 victoires et 1 nul). Une incroyable série débutée le 3 décembre dernier face à... Clermont (40-35 au Hameau).

L'ASM, toujours privée de nombreux internationaux, va-t-elle mettre les points sur les i ? La Section paloise va-t-elle poursuivre sa remarquable ascension ? Ce choc du haut de tableau promet en tout cas. Et pourrait bien s'avérer décisif pour la suite des événements.

L'équipe en danger : le Racing 92

Certes, la fusion annoncée lundi a largement plus secoué le Stade français et ses proches. Mais tout de même, autant d'agitation n'est pas forcément la meilleure des préparations avant d'aller défier Montpellier dans l'Hérault. Surtout que le MHR vient de sortir une énorme prestation à Clermont dimanche dernier, en faisant chuter l'ASM au Michelin pour la première fois de la saison et en prenant même le bonus offensif en Auvergne.

S'il ne part pas favori, le club francilien ne doit pourtant rien lâcher dans la course aux phases finales. 7e, les Ciel et Blanc ont 5 points de retard sur les portes du Top 6 (Castres et Toulon). Et on imagine qu'une qualification pour la prochaine Champions Cup de la nouvelle alliance parisienne passe par celle du Racing...

Le joueur attendu : Jean Monribot (Bayonne)

Si vous avez eu peur pour lui, rassurez-vous ! Non, Jean Monribot, qui n'a plus joué en Top 14 depuis le 23 décembre et la réception de La Rochelle, n'est pas passé proche d'une fin de carrière prématurée à cause de trop nombreuses commotions cérébrales.

Sa longue absence (presque trois mois), il nous l'a expliquée : "J’ai eu durant une semaine des maux de tête en fin d’année 2016. Je suis à 220 matches en tant que professionnel et c’est vrai que prendre un peu de repos par précaution était bien pour moi. Il y a une vie après le rugby et je n’ai pas envie de faire n’importe quoi. Je ne sais pas si c’est dû ou pas à des commotions, mais je voulais prendre ce temps pour moi. Du coup je me suis préparé physiquement et j’ai pris soin de moi. C’est peut être un peu égoïste mais je voulais faire attention à ma santé" .

Souhaitons à l'Aviron bayonnais que ce repos ait fait le plus grand bien à son capitaine et meilleur joueur. Car depuis l'annonce de la fusion francilienne, les Basques ont repris espoir. Celui de dépasser Grenoble pour aller chercher une 13e place qui pourrait maintenir le club.

La stat qui fait mal à Toulouse : déjà 11 défaites...

C'est bien simple : à ce stade de la compétition, jamais Toulouse n'avait autant perdu. Avant cette 21e journée de championnat, Toulouse compte déjà 11 défaites. En moyenne depuis l'instauration du Top 14, le club haut-garonnais s'inclinait moins de 6 fois par saison. Seulement 2 formations se sont déjà qualifiées pour les barrages avec plus de 11 défaites : le Racing en 2012 et Oyonnax en 2015, malgré 12 revers. La fin du calvaire contre Lyon dimanche ?

Le programme de la 21e journée

Samedi

Bayonne - Bordeaux-Bègles (18h30) - M. Sylvestre

Castres - Stade français (18h30) - M. Minery

Clermont - Pau (18h30) - M. Chalon

La Rochelle - Brive (18h30) - M. Ruiz

Montpellier - Racing 92 (20h45) - M. Poite

Dimanche

Toulouse - Lyon (12h30) - M. Attalah

Grenoble - Toulon (17h) - M. Descottes