TOP 14 - La 17e journée passée au crible : le haut du tableau en ébullition !

Le match compte double : Toulon - La Rochelle

Depuis le début de la saison, La Rochelle est devenue l'une des références de notre championnat. Les hommes de Patrice Collazo, dauphins de Clermont, sont les seuls - avec les Clermontois - à n'avoir perdu que 4 matches. Les Maritimes se sont invités à la table des grands et cela semble parti pour durer tant le projet rochelais tient clairement la route. Alors oui, cette affiche est un véritable choc entre cadors du Top 14. Surtout que le RCT est en net regain de forme ces dernières semaines. Les Varois, 5e, ont récupéré des forces vives et paraissent de nouveau très costauds, comme en atteste leur énorme combat chez les Saracens. Le match aller n'avait pas su donner son vainqueur. Place désormais au prometteur match retour !

Matt Giteau (Toulon) - janvier 2017Icon Sport

L'équipe en danger : Bordeaux-Bègles

Bordeaux-Bègles - Clermont, c'est devenu un grand classique. UBB et ASM se sont en effet déjà affrontées à 7 reprises lors des deux dernières saisons. La raison ? La présence des Girondins et des Auvergnats dans la même poule de Champions Cup ces deux dernières années. Et le bilan est clairement à l'avantage des Clermontois (5 victoires, 1 nul et 1 défaite). Les leaders actuels du championnat ont même remporté les 4 dernières confrontations, dont la rencontre de Champions Cup du 15 janvier dernier. Oui, Clermont est bien la bête noire de l'UBB, qui voudra conjurer le sort dimanche pour continuer de croire à la qualification pour les phases finales.

Ian Madigan (Bordeaux-Bègles) - janvier 2017Icon Sport

Le joueur attendu : Yacouba Camara (Toulouse)

9 mois plus tard, revoilà Yacouba Camara ! Écarté des terrains depuis avril 2016 et une grave blessure à un genou, le troisième ligne figure dans le groupe toulousain qui accueillera Pau samedi, après avoir évolué deux fois avec les Espoirs du club haut-garonnais. À 22 ans, le futur joueur de Montpellier se "sent prêt" . A lui de retrouver son meilleur niveau pour laisser une bonne impression au Stade toulousain avant de rallier le MHR.

Yacouba Camara (Toulouse)Icon Sport

Le tweet qui annonce un autre gros choc

La stat qui fait mal : Lyon n'a plus battu le Racing depuis plus de 8 ans

Si le Lou a inauguré de la plus belle des manières son nouveau stade en écrasant Grenoble en Challenge Cup le week-dernier, il va vivre samedi son premier match de championnat à Gerland en y recevant le Racing. Une affiche qui n'a vraiment pas souri aux Lyonnais ces dernières saisons. Les Rhodaniens restent en effet sur 6 défaites consécutives face au Franciliens. Le dernier succès de Lyon sur le Racing ? Il date du 6 septembre 2008...

Thibault Privat (Lyon)Icon Sport

Le programme de la 17e journée

Samedi

Toulon - La Rochelle (14h45) - M. Ruiz

Castres - Montpellier (18h30) - M. Gauzere

Grenoble - Stade français (18h30) - M. Poite

Toulouse - Pau (18h30) - M. Descottes

Lyon - Racing 92 (20h45) - M. Attalah

Dimanche

Bayonne - Brive (12h30) - M. Minery

Bordeaux-Bègles - Clermont (16h45) - M. Raynal