TOP 14 - La 16e journée passée au crible : l'UBB pas épargnée, chocs à La Rochelle et Clermont

Le match compte double : La Rochelle - Castres

Et si le véritable choc de cette 16e journée, ce n'était pas Clermont - Toulon mais La Rochelle - Castres ? Chacun se fera son propre avis mais il n'empêche que cette affiche promet elle aussi. Le Stade rochelais, tube de la saison, a tout simplement rejoint Clermont en tête du championnat dimanche dernier. Mais où les Maritimes s'arrêteront-ils ? Telle est la question ! Le CO, pour sa part, reste sur une dynamique plus qu'intéressante.

Victor Vito (La Rochelle) - 1er janvier 2017AFP

Les Castrais ont en effet remporté 4 de leurs 5 derniers matches en Top 14. Une forme non négligeable qui a permis aux hommes de Christophe Urios de grimper à la 5e place du classement. Et quand on y pense, la réussite de ces deux formations, qui ont clairement la qualification en tête, pourrait priver de phases finales des équipes comme Toulouse, l'UBB ou le Racing. Alors oui, ce La Rochelle - Castres est un rendez-vous important.

L'équipe en danger : Bordeaux-Bègles

Battue juste avant Noël à la maison par Pau, Bordeaux-Bègles reste sur 3 revers de rang en Top 14 (avec les défaites à Toulon et Lyon). Et quand on sait que les joueurs de Raphaël Ibanez se rendront à Montpellier vendredi soir, on se dit que ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour se relancer. Surtout que l'infirmerie des Girondins est bien pleine... Aux blessés de longues dates (Metuisela Talebula, Peter Saili, Jandre Marais, Darly Domvo et Johan Aliouat) se sont ajoutés Jefferson Poirot, Julien Rey et Marco Tauleigne.

Marco Tauleigne (Bordeaux-Bègles) face à Lyon - 30 décembre 2016AFP

Pourtant, l'UBB serait bien inspirée de s'offrir un exploit sur la pelouse du MHR, 3e du classement, car les résultats du Boxing Day l'ont éjectée du Top 6. Et car le prochain rendez-vous à domicile ne sera pas un cadeau avec la venue de Clermont.

Les joueurs attendus : les cadres clermontois

Pour la 2e fois de la saison seulement (après son voyage à Bayonne), Clermont n'a ramené aucun point le week-end dernier de son déplacement à Toulouse. Il faut dire que Franck Azéma avait profité de ce périlleux périple pour faire souffler certains cadres comme les internationaux tricolores Camille Lopez, Noa Nakaitaci, Wesley Fofana, Scott Spedding ou Damien Chouly.

Noa Nakaitaci (Clermont)AFP

Nul doute que pour le choc de dimanche soir face au RCT, le staff de l'ASM alignera sa meilleure équipe possible afin de renverser Toulon pour décrocher une 10e victoire cette saison. Et le jeu auvergnat devrait forcément en bénéficier. Les Varois sont prévenus...

Les tweets sympas avant le Clasico

La stat : 50 ballons pris en touche par Julien Puricelli (Lyon)

En déplacement en Béarn ce samedi, Lyon devra faire le match parfait à l'extérieur pour espérer l'emporter. Et notamment être irréprochable en conquête. Le Lou pourra notamment s'appuyer sur les qualités de Julien Puricelli en touche. Le capitaine rhodanien est le joueur qui a capté le plus de ballons cette saison (50), devant d'autres spécialistes comme Hugh Pyle (Stade français, 45), Luke Jones (UBB, 35), Richie Gray (Toulouse, 35) ou Hugh Chalmers (UBB, 34). Le podium est complété par le Bayonnais Baptiste Chouzenoux (41).

Julien Puricelli (Lyon) prend le dessus sur Julien Ledevedec (Brive) - décembre 2016Icon Sport

Puricelli s'est notamment distingué depuis le début de cet exercice 2016/2017 sur les lancers adversaires, avec 8 ballons volés en touche. Là aussi, le Lyonnais arrive en tête des bilans, à égalité avec Julien Ledevedec (Brive) et devant Chouzenoux (7).

Le programme de la 16e journée

Vendredi

Montpellier - Bordeaux-Bègles (20h45) - M. Chalon

Samedi

Brive - Grenoble (14h45) - M. Marchat

Pau - Lyon (18h30) - M. Raynal

La Rochelle - Castres (20h45) - M. Charabas

Dimanche

Stade français - Toulouse (16h15) - M. Ruiz

Clermont - Toulon (21h) - M. Brousset

Les joueurs de Toulon - 1er janvier 2017Icon Sport

Le match Racing 92 - Bayonne est lui décalé au 11 février en raison de la rencontre en retard du Racing face au Munster en Champions Cup.