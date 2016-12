TOP 14 - La 15e journée passée au crible : Toulon - Racing en dessert, Clermont au menu de Toulouse

Le match compte double : Toulon - Racing 92

Le RCT enchaîne les chocs... Après un déplacement à Montpellier samedi dernier, Toulon reçoit le champion de France en titre ce dimanche soir pour une affiche de gala. Un remake de la dernière finale de Top 14 au Camp Nou mais surtout une rencontre entre deux équipes placées aux avant-postes. Car si le Racing (5e) a eu du mal à digérer son sacre, les Franciliens (5 victoires et 1 nul sur les 7 dernières journées en championnat) ont retrouvé le haut du tableau et recollé au RCT (4e).

Dimitri Szarzewski (Racing 92) - décembre 2016Icon Sport

Si le perdant du soir pourrait bien voir l'UBB, Toulouse ou Castres lui repasser devant, le vainqueur prendra lui une jolie option sur les phases finales.

L'équipe en danger : Toulouse

Encore battu à Grenoble le week-end dernier, le Stade toulousain compte désormais 7 défaites en championnat, soit plus que toute autre équipe présente aux 9 premières places du classement. Un bilan forcément négatif pour une formation habituée à jouer les premiers rôles mais qui semble un cran en-dessous cette saison. Seulement 7e du classement, les Toulousains ne parviennent pas à enchaîner des performances de qualité afin de retrouver le bon wagon.

Les joueurs de Toulouse - décembre 2016AFP

Un nouveau revers samedi face au leader clermontois et la qualification s'éloignerait vraiment... Inconcevable il y a encore quelques petites saisons ! Sachant que le dernier "gros" à s'être présenté en Haute-Garonne, c'était Toulon. Et les Varois l'avaient emporté avec le bonus offensif... Les Rouge et Noir cherchent un déclic ? La venue de l'ASM peut s'y prêter. De toute façon, les hommes d'Ugo Mola n'ont plus vraiment le choix...

Le joueur à suivre : Vivien Devisme (Brive)

Si l'ailier de La Rochelle Gabriel Lacroix a enflammé la dernière journée de championnat avec son quadruplé en 12 minutes sur la pelouse de Bayonne, un autre jeune joueur français s'est distingué et surtout révélé le week-end dernier. Il s'agit de Vivien Devisme. Monstrueux en mêlée fermée et à l'aise dans le jeu courant face à Lyon, le pilier gauche briviste (24 ans) avait profité des absences de Lucas Pointud et Karlen Asieshvili pour connaître une première titularisation de rêve en Top 14. Une juste récompense pour celui qui avait déjà montré ses qualités en Challenge Cup ainsi que durant quelques minutes à Castres et contre Pau.

Vivien Devisme (Brive) face à Lyon - décembre 2016Icon Sport

La saison de Pointud étant terminée, nul doute que Devisme va enchaîner les feuilles de match et voir son temps de jeu augmenter lors de cette deuxième partie de saison. On aimerait justement bien le voir à l'oeuvre face au Stade français de Rabah Slimani, qu'il pourrait donc croiser ce samedi pour un duel alléchant.

Le tweet lucide

La stat : le dernier match de Lyon au Matmut Stadium

Ce vendredi soir, Lyon disputera son 85e et tout dernier match au Matmut Stadium face à Bordeaux-Bègles. Le Lou va en effet quitter Vénissieux pour s'installer du côté du Stade de Gerland, délaissé par l'OL. Cette "der" sera l'occasion idéale pour les Lyonnais de finir en beauté une histoire entamée en 2011. Mais aussi de conclure 2016 sur une note positive, après 4 revers de rang en Top 14. Car les joueurs de Pierre Mignoni ne disposent plus que d'un matelas tout fin de 6 points d'avance sur Grenoble et la zone rouge...

Le programme de la 15e journée

Vendredi 30 décembre

Lyon - Bordeaux-Bègles (20h45)

Samedi 31 décembre

Pau - Montpellier (13h)

Castres - Bayonne (15h)

Stade français - Brive (15h)

Toulouse - Clermont (17h)

Dimanche 1er janvier

La Rochelle - Grenoble (16h15)

Toulon - Racing 92 (20h45)