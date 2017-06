TOP 14 - L'ancien directeur de Coca-Cola Europe nommé président exécutif du Stade français

M. Patricot a été présenté à la presse ce mercredi au Stade Jean-Bouin, lors d'une cérémonie de "remise des clés" du Stade français par l'ancien propriétaire Thomas Savare, à Hans-Peter Wild, après le rachat conclu fin mai. Robert Mohr, qui a passé plus de dix ans comme joueur dans le championnat de France à Bourgoin (1999-2002) et La Rochelle (2005-2012), a été nommé directeur sportif et conserve ses activités comme directeur sportif du Rugby Académie d'Heidelberg, où il a développé le rugby allemand avec M. Wild.

Proche de Wild, Mohr avait évoqué une situation "gagnant-gagnant" : maintenir le rang du club parisien et en même temps développer le rugby en Allemagne grâce au savoir-faire parisien en matière de formation. Dans le secteur sportif, c'est le Néo-Zélandais Greg Cooper, ancien adjoint de Gonzalo Quesada, qui a été promu pour remplacer le manager parti à Biarritz. Cooper avait été nommé successeur de Quesada par Savare au cours de l'hiver, avant la vente du club, et le tandem Wild - Mohr a confirmé ce choix.