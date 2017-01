TOP 14 - Julien Arias (Stade français) : "On a été plutôt ridicules"

Auteur du premier essai du Stade français après moins d’une minute de jeu, Julien Arias et le Stade français ont fait une entame de match tonitruante pour mener 0-12 après huit minutes. La suite a été beaucoup moins rose pour les Parisiens. "Quand on ne voit pas le ballon de tout un match, c’est compliqué de gagner. Après, il y a une débâcle collective à partir de la 15e minute. Félicitations à cette équipe de Grenoble qui a fait aussi ce qu’il fallait, nous on a été plutôt ridicules" , expliquait Arias samedi soir.

Avec 8 points de retard sur Toulouse, 6e, et quatre autres équipes devant lui au classement, l’objectif d’un Top 6 en fin de saison s’est éloigné pour le Stade français. "On ne va pas parler du Top 6. Pour l’instant, on est loin du niveau du Top 6. On va se laver la tête en vacances, reprendre l’entraînement, bien s’entraîner. On va prendre les matches les uns après les autres et on verra ce que ça donne d’ici la fin de la saison" , concluait Julien Arias.