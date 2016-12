TOP 14 - Jules Plisson : "J’ai entendu beaucoup de choses qui ne m’ont pas forcément plu…"

Jules, avez-vous définitivement tourné la page des nombreux départs qui vont toucher le club en fin de saison (*) ?

Jules PLISSON : Ça m’a peiné un peu de voir tous ces départs parce que je suis quelqu’un de très humain. J’aime jouer avec mes amis et j’ai beaucoup d’amis qui partent. Après, je dois vous avouer que je n’ai pas trop pensé à la façon dont ça va se passer la saison prochaine. Je pense qu’on a assez de boulot à faire sur nous en ce moment pour ne pas penser à l’année prochaine. On en parlera plus tard (il fait un clin d’œil).

Est-ce rassurant de se dire que votre futur entraîneur, Greg Cooper, est déjà là ?

J.P : Aujourd’hui, c’est Gonzalo (Quesada) le Manager. C’est Gonzalo qui prend les décisions. Et même si Greg est de plus en plus impliqué, ça reste Gonzalo le boss. C’est normal et on verra pour le reste.

Jules Plisson (Stade français) Icon Sport

Aujourd’hui, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

J.P : Je pense vraiment qu’on est dans une spirale positive. La mentalité des joueurs est très bonne. Elle n’a jamais été mauvaise. J’ai entendu beaucoup de choses concernant le club qui ne m’ont pas forcément plu. On a dit que le groupe ne vivait pas bien, qu’il y avait des tensions entre les joueurs alors que ça n’a jamais été le cas. Le groupe a toujours très bien vécu. Aujourd’hui, avec les signatures d’autres joueurs, ça nous a un peu apaisé.

Sentez-vous que le groupe est plus libéré ?

J.P : Inconsciemment, on a peut-être été dispersés par tout ce qui s’est passé. On n’était pas focalisés sur ce qu’on devait faire sur le terrain. Mais encore une fois, il n’y a jamais eu de tension au sein du club. J’ai lu que des joueurs n’étaient plus appréciés. Ça n’a jamais été le cas. Il y a toujours eu une très bonne ambiance sauf que oui, les joueurs étaient un peu plus dispersés ce qui est normal. On était tous inquiets, moi le premier alors que je suis pas en fin de contrat. Mais depuis que les joueurs ont pris leur décision, je sens que tout le monde s’occupe du terrain.

(*) Le Stade français enregistrera en fin de saison de nombreux départs dont ceux de Rabah Slimani (Clermont), Raphaël Lakafia et Hugo Bonneval (Toulon), Jérémy Sinzelle et Geoffrey Doumayrou (Stade rochelais) ainsi que Gonzalo Quesada (fin de contrat).