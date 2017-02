Top 14 - "Joueur phénomène", Ben Barba vient à Toulon pour faire oublier ses erreurs passées

Ben Barba, star australienne de rugby à XIII à la réputation entachée par deux contrôles positifs à la cocaïne en 2015 et 2016, s'est dit prêt lundi "à tout donner" pour le RCT, son nouveau club. Le passé, c'est le passé. "C'était dur, mais désormais je suis à Toulon et prêt à tout donner pour ce club qui me donne l'occasion de jouer" , a expliqué le joueur, devant la presse lundi.

Boudjellal : "Tout le monde a droit de faire des erreurs"

Ben Barba avait été contrôlé à deux reprises positif à la cocaïne, en 2015 puis en octobre 2016. Il avait été suspendu pour 12 rencontres et son club australien des Cronulla-Sutherland Sharks avait décidé de rompre son contrat en raison de la récidive. "Malgré tout ce qui s'est passé, je suis resté en forme pour pouvoir rebondir si une occasion se présentait. C'est un privilège, un honneur de signer ici. De grands joueurs sont passés dans ce club ou jouent encore ici. Je suis très excité de jouer avec eux" , a-t-il dit.

"Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Une erreur ne doit pas déterminer une vie entière" , a plaidé Mourad Boudjellal, le président du RCT. "On connaît ses histoires, pour nous ça peut être un bon exemple pour la jeunesse pour dire ce qu'il ne faut pas faire. On va travailler ensemble pour faire passer ce message. On souhaite qu'il soit le témoin de ce qu'il a vécu, qu'il se déplace dans les écoles de rugby pour dire ce qu'il ne faut pas faire" , a-t-il poursuivi.

Une première face à Lyon ?

Mourad Boudjellal avait déjà fait le pari de recruter un joueur de rugby à XIII, un pari réussi avec Sonny Bill Williams. Le Néo-Zélandais avait connu sa première expérience à XV, avec le RCT, avant de devenir une star de ce sport. "Le talent, le génie, n'a pas besoin de beaucoup de temps pour s'adapter. C'est pour moi un joueur phénomène, il n'y en a pas beaucoup sur la planète rugby" , a conclu le président toulonnais.