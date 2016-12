Top 14 - Jean-Marc Doussain (Toulouse) : "Des points qu'il va falloir aller récupérer"

"On ressent un sentiment de frustration car on avait l'objectif de venir faire un résultat ici [...] On est le Stade toulousain et on a pour mission d'être au moins dans les six premiers. Quand on porte ce maillot, on ne peut avoir que cette ambition. Ce sont des points qu'il va falloir aller récupérer, mais d'abord, il va falloir bien négocier la réception de Clermont entre deux soirées de réveillon" .