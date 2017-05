Top 14, Infographies - Clermont finaliste, quoi de plus logique... Ça l'est bien moins pour Toulon

Dimanche prochain (20h45), nous aurons donc droit à une finale entre Toulon et Clermont. Sur le papier, cette affiche appétissante semble répondre à une certaine logique sportive tant les deux formations sont habituées à se retrouver à ce niveau-là de la compétition. Chose étonnante, c'est la première fois que le RCT et l'ASM seront opposés pour le Bouclier de Brennus, eux qui se sont déjà disputés deux finales européennes (2013 et 2015).

Clermont 12 fois leader... Toulon jamais

Par contre, si on y regarde bien, la présence des Clermontois semble plus attendue. Les hommes de Franck Azéma ont terminé à la 2e place de la phase régulière et ont encore une fois pratiqué un jeu attrayant tout au long de l'exercice. Pour les Toulonnais, en revanche, ce fut un peu plus compliqué puisque Diego Dominguez puis Mike Ford ont été contraints de laisser la main au niveau du staff.

Pour preuve, si les Auvergnats ont passé 12 journées en tête du Top 14, les Varois, eux n'ont jamais été leaders. D'ailleurs, seuls La Rochelle (11), Brive, Paris et Toulouse (1) ont connu ce bonheur. C'est ce qui a fait dire au président Mourad Boudjellal : "On se sent un peu comme des usurpateurs parce qu'on est 4e, on n'a pas fait une belle saison" . Bien évidemment, le trait est un peu grossi mais il y a une part de vérité.

4e contre 2e, c'est la finale depuis 3 ans

Mais après tout, c'est aussi cette glorieuse incertitude qui donne autant donne autant de charme au sport. Séduisante et surprenante, l'équipe rochelaise aurait pu être couronnée si la formule du championnat n'était pas faite de phases finales. Certains regretteront que les Maritimes ne soient pas justement récompensés de leurs efforts comme ce fut quelques fois le cas pour les Clermontois.

Il n'échappera pas aux amoureux de statistiques que 4 des 5 dernières finales ont opposé le 4e et le 2e de la phase régulière, dont les 3 dernières éditions (en incluant cette année). Et pour la petite histoire, le moins bien classé l'a toujours emporté...